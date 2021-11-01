«المحاسبين» تنظم برنامج «مدقق داخلي معتمد»

مال وأعمال

تأكيداً على دورها الريادي في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وسعياً منها لتلبية احتياجات مزاولي المهنة من مختلف القطاعات الاقتصادية ومواكبة أفضل الممارسات المهنية والعالمية، تنظم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية شهادة الزمالة المهنية الأميركية CIA برنامج مدقق داخلي معتمداً باللغة العربية بدءاً من 3 يناير 2022.

وأشار أمين الصندوق عضو مجلس إدارة الجمعية عبد الله سليمان الكندري، في تصريح صحافي، إلى أن الإقبال الكبير من مزاولي المهنة للحصول على الشهادة المهنية دليل على حرص المزاولين على تعزيز كفاءتهم والارتقاء بالجانب المهني، حيث دفع مسؤولي الجمعية بالتعاون مع شركة هيومن برو للاستشارات الاقتصادية والتدريب إلى تنظيم فعاليات البرنامج للمرة الرابعة على التوالي.

وحول أهم الموضوعات التي يتناولها البرنامج، أوضح الكندري أن البرنامج ينقسم إلى 3 أجزاء رئيسة: الأول يتضمن أساسيات التدقيق الداخلي وتشمل: أسس التدقيق الداخلي والاستقلالية والموضوعية والمهارة والعناية المهنية اللازمة وتأكيد وتحديد الجودة والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة ومخاطر الاحتيال.

وأضاف: ويتضمن الجزء الثاني من البرنامج ممارسة التدقيق الداخلي والتي تحوي عدداً من المحاور هي: إدارة نشاط التدقيق الداخلي والتخطيط لمهمة التدقيق وتبليغ نتائج المهمة ومراقبة التقدم.

وأوضح الكندري أن الجزء الثالث من البرنامج يشمل: الذكاء في مجال الأعمال وأمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة المالية.

وقال إن البرنامج بأجزائه الثلاثة يستهدف تطوير قدرات الراغبين في المشاركة به من مزاولي المهنة في مجال التدقيق الداخلي والذي أصبح يمثل ركيزة رئيسة في عمل مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد الكندري على أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تحرص دائماً على استهداف تقديم برامج ودورات مهنية عالمية، وبما يعزز من قدرات مزاولي المهنة في مرحلة ما بعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا والتي ستنعكس إيجاباً على المهنة وارتقائها عالمياً.

