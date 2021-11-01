الغانم: نتوقع زيادة رأس المال بنهاية العام الحالي 500 % نسبة المخصصات على القروض المتعثرة في البنك

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة الكويتي شاهين الغانم في لقاء خاص مع CNBC عربية إن تراجع أرباح الربع الثالث بنحو 9% جاء نتيجة زيادة المخصصات بقيمة 5 ملايين دينار تحوطا من قطاع الإنشاءات ليصل إجمالي المخصصات منذ بداية العام إلى 35 مليون دينار منها 15 مليون دينار مخصصات احترازية.

وأوضح شاهين في لقائه مع CNBC عربية أن نسبة القروض المتعثرة وصلت إلى 1.15% بنهاية الربع الثالث قيما وصلت نسبة تغطية المخصصات إلى القروض المتعثرة إلى 500%.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك وربة أن إجمالي أصول البنك وصل إلى 3.6 مليارات دينار فيما ارتفع إجمالي الودائع إلى 3.2 مليارات دينار. وارتفعت التمويلات لتصل إلى 2.5 مليار دينار، مشيرا إلى نمو محفظة القروض 4% بنهاية الربع الثالث.

وعن استثمارات الشركة أضاف شاهين في لقائه مع CNBC عربية أنه حقق إيرادات بقيمة 12 مليون دينار نتيجة تخارجات من استثمارات من أصل إيرادات بلغت 22 مليون دينار.

وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك وربة الانتهاء من زيادة رأس المال المقررة قبل نهاية العام الجاري مشيرا إلى إصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار لاسترداد صكوك مستحقة في مارس 2022.

واختتم شاهين حديثه متوقعا استمرار النمو القوي لتمويل الأفراد ليزيد عدد فروع البنك من 18 فرعا إلى 20 فرعا في العام المقبل.

