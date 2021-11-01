الـ «20»: 15 % حداً أدنى عالمياً للضريبة على شركات الدول في الخارج

مال وأعمال

استهل زعماء أكبر اقتصادات في العالم مجموعة العشرين قمتهم في العاصمة الإيطالية روما بالإعلان عن فرض حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15 في المئة على شركات الدول في الخارج.

وأرجع المجتمعون الهدف من فرض حد أدنى للضريبة عالميا إلى منع الشركات من نقل الوظائف أو الأرباح إلى الخارج لتجنب دفع الضرائب، حسبما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ.

وكان من أكثر المناشدين بتلك القضية هو الرئيس الأميركي جو بايدن في الأشهر العديدة الماضية.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي - في افتتاح القمة امس توصلنا إلى اتفاق تاريخي لنظام ضريبي دولي أكثر عدلاً وفعالية.

وستحدد الاتفاقية معدل ضريبة أدنى عالميًا بنسبة 15 في المئة ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية إن تلك الضريبة ستحقق 60 مليار دولار أو أكثر من الإيرادات الإضافية سنويًا في الولايات المتحدة وحدها.

وقال مسؤول أمريكي كبير - معلقا على القرار- إن الصفقة جيدة لأنها تزيل الحوافز المتعلقة بنقل الوظائف الأميركية إلى الخارج وستساعد الشركات الصغيرة على التنافس على مستوى متكافئ وستمنحنا المزيد من الموارد للاستثمار في موظفينا في الداخل.

وأضاف: إن الصفقة تغير قواعد اللعبة للعمال ودافعي الضرائب والشركات الأميركية. وفي رأينا، هذا أكثر من مجرد صفقة ضريبية؛ إنها إعادة تشكيل لقواعد الاقتصاد العالمي.

وقد بدأ قادة دول مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية محادثات تستمر يومين من المنتظر أن تقر بالتهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ، لكنها لن تسفر عن التزامات جذرية جديدة لمكافحة زيادة درجة حرارة الأرض.

كما سيناقش القادة المخاوف المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة وأزمة سلاسل الإمداد المطولة.

ومن المنتظر أيضا أن يصوغوا خططا لتطعيم 70% من سكان العالم ضد مرض كوفيد-19 بحلول منتصف 2022 وتشكيل قوة عمل لمكافحة أي جائحة مستقبلية.

وكشفت مسودة بيان اطلعت عليها رويترز أن البلدان الكبيرة من المرجح أن تشدد قليلا تعهداتها بالتحرك من أجل مكافحة تغير المناخ، لكنها لن تضع أهدافا جديدة صارمة يقول ناشطون إنها ضرورية للحيلولة دون كارثة بيئية.

وذكرت مسودة البيان الختامي لمجموعة العشرين أن دول المجموعة، التي تساهم بما يصل إلى 80 بالمئة من انبعاثات الكربون العالمية، ستكثف جهودها للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض في نطاق 1.5 درجة مئوية، وهو المستوى الذي يقول علماء إنه ضروري لتجنب أنماط مناخ جديدة كارثية.

واستقبل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قادة من مختلف بقاع الأرض، منهم الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أول قمة لمجموعة العشرين بالحضور الشخصي منذ عامين مع بدء انحسار جائحة كوفيد-19.

