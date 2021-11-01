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مال وأعمال

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البنك الدولي طالب بإعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة


طالب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس زعماء دول مجموعة العشرين الثرية أول من أمس بالإسراع في العمل على إعادة هيكلة ديون الدول المنخفضة الدخل بما في ذلك تجميد مدفوعات الديون وإلزام جهات الإقراض الخاصة المشاركة في ذلك.
وقال مالباس لزعماء مجموعة العشرين المجتمعين في روما إن ما أُحرز من تقدم في علاج مشكلة ديون الدول الأكثر فقرا توقف الآن، داعيا إلى ضرورة بذل جهود عاجلة لاستئناف هذه العملية. على نحو متصل، كان قد قال البنك الدولي في تقرير أكتوبر إن عبء ديون الدول المنخفضة الدخل ارتفع 12 % إلى مستوى قياسي عند 860 مليار دولار في 2020 مع اتخاذ تلك الدول إجراءات مالية ونقدية ضخمة للتصدي لأزمة «كورونا».
وأظهر التقرير أن مجمل الديون الخارجية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ارتفع 5.3 % في 2020 إلى 8.7 تريليونات دولار، بما يشمل دولا في كل المناطق.


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