انطلاق الاكتتاب في زيادة رأس مال «كيبكو» للمساهمين الحاليين

مال وأعمال

دعت شركة مشاريع الكويت (القابضة) مساهميها الحاليين للمشاركة في الاكتتاب بزيادة رأس المال الذي سيجري من خلال إصدار 640 مليون سهم جديد ما يمثل 32? من رأس المال الحالي المصدّر والمدفوع للشركة البالغ 200 مليون دينار. ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة المشاريع في الأول من نوفمبر وتنتهي يوم 21 منه، وذلك بسعر طرح يبلغ 125 فلساً للسهم الواحد (بما في ذلك القيمة الاسمية بواقع 100 فلس للسهم الواحد وعلاوة الإصدار بقيمة 25 فلساً). وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق خلال اجتماع له في أوائل أغسطس الماضي على رفع رأس المال، معلناً عزم الشركة رفع رأس المال المصدّر والمدفوع من 200 مليون دينار إلى 264 مليون دينار وتم منذ ذلك الحين العمل على استكمال الإجراءات المطلوبة من الجهات الرقابية. وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة مشاريع الكويت فيصل العيّار «يأتي قرار زيادة رأس مال الشركة في إطار استراتيجيتنا الطويلة الأجل لتعزيز وتنمية محفظتنا من الشركات. تعمل شركاتنا الرئيسة الناشطة في قطاعي الخدمات المصرفية والتأمين على زيادة رأس مالها أيضاً، ونحن نتطلع إلى دعم التوسع الذي تنفذه هذه الشركات على صعيد أنشطتها. إن هذه الخطوة في مسيرتنا توفر لنا القدرة للمحافظة على هيكل رأس المال المتوازن لشركة مشاريع الكويت».