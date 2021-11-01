114 مليار ريال أرباح «أرامكو»

مال وأعمال

في الربع الثالث بـ 158 % أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الحالي، محققة نموا في صافي الربح نسبته 158%. وأظهرت بيانات الشركة وصول صافي الربح إلى 114.09 مليار ريال، مقابل 44.21 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعزت الشركة هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 79.5% لتصل إلى 359.09 مليار ريال، مقابل 200.06 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 121.6% لتصل إلى 291 مليار ريال، مقابل 131.31 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.