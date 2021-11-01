عقاريون: ارتفاعات السكن الخاص مستمرة مع زيادة الطلب

وطن النهار



أكد عقاريون ان السوق العقاري يسير في اتجاة الصعود بلا توقف بعد انتهاء الجائحة، لافتين إلى انه لا احد يعرف إلى اي اتجاة تذهب الاسعار في العقار السكني مع زيادة الطلب ونقص المعروض.

وقال عقاريون في ديوانية نظمها اتحاد وسطاء العقار بمشاركة كل من رئيس اتحاد وسطاء العقار عبدالعزيز الدغيشم، ونائب رئيس الاتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، ورئيس اتحاد وسطاء العقار الأسبق فيصل الشرهان، وعضوي مجلس اتحاد وسطاء العقار مبارك الشمري ومحمد القناعي انه لابد من توفير القسائم والعقارات التي يمكن تشييدها، لان الخطة الاسكانية في تقسيم وتنظيم الأراض كانت من البداية خطأ.

وفي البداية، يقول محمد القناعي اننا الان لا نعرف أين يتجه سوق العقار ولا اتجاهاته؟ ولذا لابد من التدخل الحكومي، فالحكومة بدأت بخطة الى سماح للمحافظ في البنوك باعطاء قروض وفي الوقت السلعة غير متوافرة ما يزيد الاسعار في سوق العقار التي هي اصلا مرتفعة، ولذا لابد من توفير القسائم والعقارات التي يمكن تشييدها، لان الخطة الاسكانية في تقسيم وتنظيم الأراضي كانت من البداية خطأ لانه من المعروف ان الشعب سيزداد بمرور الوقت ولذا لابد من حلول مستدامة من خلال وضع آليات في التوزيع حيث توزع 400 متر للمواطن بعد ان كانت توزع من قبل بالف متر و750 مترا، ما يؤكد عدم العدالة في التوزيع من الدولة حيث كان من المفترض ان توزع من البداية 400 متر، ما كان سيوفر قسائم للجميع بالعدل وبالتالي ما يحدث لا يحقق مساواة بين الجميع فالكل ابناء الوطن فلماذا عدم المساوة؟!

وقال عماد حيدر انه ليست لدينا خريطة طريق مع انعدام التخطيط.

وأوضح عبدالعزيز الدغيشم انه كان لدينا احسن تخطيط في الكويت فاساس المشكلة الان هي قلة الأراضي مع ارتفاع عدد السكان ما أدى إلى خفض المساحات بمرور الوقت من 750 متراً إلى 400 متر، وذلك لان الجميع يريد ان يسكن داخل المدينة ولا يريد الخروج ما أدى إلى مشاكل عديدة.

ويرى القناعي ان الوضع حاليا مختلف. فالاقبال على المناطق الجديدة نتيجة كثرة الطلب على العرض زاد الطلب على جميع المناطق الخارجية بما فيها الحدودية، لان المواطنين يسعون إلى الحصول على بيت العمر في اي منطقة تعرضها الحكومة ليقوم بتأجيرها ليسكن بجوار اهلهم.

واوضح فيصل الشرهان ان غياب البدائل السكنية جعل الجميع يقبلون السكن فى اي منطقة سكنية بأي منطقة.

ويري مبارك الشمري ان قائمة الانتظار طويلة في الرعاية السكنية وتبلغ 105 آلاف طلب، ولذا فالكثيرون ينتظرون لسنوات حتى يحصلوا على بيت العمل حتى ان هناك من ينتظر ما يقارب من 15 عاما، وبالتالي عندما تكون هناك مدينة متكاملة فمن الطبيعي ان يكون هناك اقبال على السكن حتى على الحدود.

وزاد الدغيشم ان الحكومة وفرت مدناً جديدة في المطلاع وصباح الاحمد متوافراً بها كل الخدمات. ولكن المشكلة ان الحكومة توفر كل شيء الا انها تتناسى عدم توفير فرص عمل بهذه المناطق اعطاء البيت في المطلاع ولكن دوامه داخل الديرة، وبالتالي فهو يذهب يوميا من الصبح للعصر وبالتالي هناك كلفة اضافية من استهلاك بنزين وطرق وتلف للسيارات بالاضافة إلى الزحام على الطرق والحوادث اليومية، لانه يستهلك 4 ساعات في الشارع ما بين ساعتين ذهاباً واخرى للعودة. وبالتالي لابد من توفير مدن متكاملة من خلال السكن وخلق وظائف للمواطنين وبالتالي لا يضطرون الى الذهاب يوميا الا في الويك اند.

واوضح القناعي ان اكثر المناطق طلبا حاليا المناطق الداخلية مثل العديلية والنزهة والشامية والشويخ والفيحاء وضاحية عبدالله السالم وكيفان. واشار حيدر إلى ان المناطق الاكثر مبيعا حاليا هي شرق القرين التي تضم مناطق ابو فطيرة والمسيلة والفنيطيس.

وذكر القناعي ان منطقة صباح الاحمد تشهد اقبالا نوعيا، لافتا إلى ان تعدد المناطق التي عليها طلب يوضح ان كل مناطق الكويت عليها طلب.

واكد حيدر ان تداولات العقار في الربع الثاني اجتازت مليار دينار وهي توضح ارتفاع التداولات في مناطق المسايل وابو فطيرة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في نسبة التداولات مقابل ارتفاع في التداولات في المناطق الاخرى ولكن بنسب اقل.

وتوقع حيدر ان يشهد العقار السكني تباطؤاً في زيادة الاسعار مع تباطؤ وانخفاض في الاستثماري مع عودة الوافدين التي ستسهم في عودة الانتعاش للقطاع.

واوضح القناعي ان المناطق الاستثمارية ستنتعش وذلك في ظل دخول الوافدين الذين سيدخلون البلاد حاليا.

وقال حيدر ان الفترتين السابقة والحالية شهد فيهما القطاع السكني في المهبولة طلباً مع انخفاض الطلب على الاستثماري والتجاري.

وذكر القناعي ان انتعاش المهبولة بسبب العمالة التي ستدخل السوق. وقد سبق ان تأثرت بشكل كبير جراء الجائحة والحجر فصارت بها شواغر كبيرة، ولكن حاليا مع صعوبة الحصول على سكن في السالمية وحولي كانت المهبولة هي البديل المناسب.

واوضح حيدر ان تسكير القطاع التجاري الساعة الثامنة مساء بسبب كورونا أدى إلى خروج شريحة كبيرة من المشاريع الصغيرة. ولكن مع اعلان مجلس الوزراء عن التوجة الالكتروني سيكون هناك اهتمام بالجانب الاقتصادي مع الصحي ما سيؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي.

وتوقع الدغيشم ان العقار السكني سيشهد تحركا مع استمرار التأجير وتحول السكني إلى استثماري وسعي المستأجرين إلى الايجار في السكني؛ لان الايجار على المالك وتوافر المواقف والجمعية والمستوصف لذا وجدنا هجرة من الاستثمار للسكن في السكني، لافتا إلى ان تحويل البيت إلى استثماري كان خطأ كبير لانه من قبل كانت منطقتا سلوى والجابرية فقط يضمان الاستثماري اما الان فكل مناطق الكويت البيوت فيها تتحول إلى استثماري، ولان الشباب عندما يحصلون على بيت في المطلاع أو صباح الاحمد يقومون بتأجيره للعمالة أو للشركات ويقومون بالتأجير في الديرة والمناطق الداخلية ما رفع الايجارات التي بلغت مستويات جنونية.

ورأى حيدر ان الاستبيان الذي اعده طلبة الجامعة عن اولويات المواطن الكويتي كشف ان الفساد في مقدمة الاولويات ثم الاسكان فالتعليم وكان من قبل العقار يأتي في المرتبة الخامسة ولكن الاهتمام به جعله قبل التعليم، ولذا ارى ان اعضاء مجلس الامة سيتحركون في هذا الامر ليكون من الاولويات في الطرح والاهتمام.

واضاف القناعي اننا وصلنا إلى مرحلة ان الشباب لا يريدون الزواج لعدم وجود سكن.

وزاد حيدر انه لابد من حلول مستدامة ووضع خريطة طريق حق المستقبل، لافتا إلى ان تنظيم سوق العقار سينعكس ايجابا على الدورة الاقتصادية وبالتالي فنحن نحتاج منظومة عقارية وان تكون هناك قوانين تسند بعضها بعضا، لان السوق متهالك منذ عام 1959 وقت التعامل بالروبية، بسبب غياب الحلول المتهالكة وعدم قانون ايجارات.

واكد القناعي ان قوانين العقار في الكويت بالية ولابد من تغييرها.

ودعا حيدر إلى ضرورة الاستعانة باصحاب الخبرة لحل مشاكل سوق العقار ولذلك لابد ان يكون في مجلس الامة لجنة دائمة حق سوق العقار ويتم تعيين واحد من كل اتحاد واذا كانت هناك مشكلة أو نحتاج قوانين نرجع لهم وليس تعيين موظفين من الوزارات ليست لديهم خبرة ولا يعرفون شيئاً عن واقع السوق، فلابد من الاستفادة من الخبراء في اللجان العقارية لحل الازمة فنحن لا نريد فلوسا بل نسعى للمساعدة في حل المشكلة المتفاقمة من خلال اصدار القوانين ونحن نود ان يستفيد المواطن والتاجر والدولة والاقتصاد سينتعش مع اصلاح السوق خاصة ان اكثر سوق فيه فوضى هو سوق العقار.

واضاف القناعي انا متأكد ان الشباب لو حصلوا على قسيمة على الحدود فسيذهبون هناك، لان الوضع اصبح مختلفاً حاليا.

وذكر الشمري ان الطلب الاسكاني كبير فالشباب ينتظرون 10 و15 سنة وخلال هذه الفترة يذبحهم الايجار ويدفع ايجارات عالية لان الشباب الكويتيين لا يقطنون في العمائر ويفضلون السكن في المناطق السكنية التي اصبحت غالية وبالتالي يوافقون على الحصول على بيت في اي منطقة ويؤجرونه ويقطنون في المناطق السكنية ما أدى إلى ارتفاع كبير في الايجارات.

واكد حيدر ان قانون 8 و9 لسنة 2008 والذي طبق في مارس عام 2011 واذا كان لدى اي شخص اكثر من 5 آلاف متر فسيكون عليه 3 التزامات هي ان يدفع رسوماً بمقدار 10 دنانير على المتر الواحد سنويا أو بيعها أو يتم بناؤها.

واشار القناعي إلى انه كان هناك خطأ سابق لشركات تداول السكن الخاص وكانت تلك بداية المشكلة في رفع الاسعار.

وذكر الدغيشم انه مؤيد للمطورين العقاريين في السكن الخاص والذين قاموا بالبناء وليس من اجل الاستثمار فقط. واشار حيدر إلى ان المطور لابد ان يطور المشروع من البنية الحتية ويسلم المشروع مرة واحدة وعدة نماذج في وقت واحد.

واكد الدغيشم انه للاسف المطورون يتم تعجيزهم، ولابد من فتح الباب هم من خارج الكويت ويعملون ويستفيدون.

وقال حيدر انه لابد من رقابة مشددة من الحكومة على المطورين العقاريين.

ودعا القناعي إلى ضرورة مشاركة المواطن في سكن المستقبل، وللاسف السكنية تقول انا أبني لكم واذا لم يعجبكم فقم بتغييره وعند بناء شقق الصليبخات طلبنا ان يتم اخذ رأيهم في الاول فكان الرد لا ونحن نبني واذا لم يعجبه يغيره.

واوضح الدغيشم ان المطور يأخذ بلوك ويقوم بتخطيطه وينبني عليها ويضع 3 خيارات وهو ان يبني على الاسود ويسألك ماذا تريد وفقا لنماذج محددة ولقيمة محددة؟ واذا اراد المشتري اضافات يقوم بدفع قيمة ذلك، والخيارات الثلاثة تكون لكل منها قيمة محددة مسبقا وقد نجحت التجارب السابقة وتم بناء قرطبة والعقيلة وجنوب السرة وحققت طفرة للشباب الذين اشتغلوا فيها، وقد تم اغلاق الباب عليهم بحجج واهية رغم ان الفائدة التي حققها المطورون في البيت تتراوح ما بين 15 و20 الف دينار.

وأيده في الرأي الشمري بان الكل استفاد من شركات ومواطنين.

وزاد حيدر: المطور العقاري جيد وله فوائد عدة وكذلك عيوب وفي مقدمها انه اذا فشل المطور سيفشل المشروع بالكامل واذا لم يجد الرقابة على المشروع فسيعطي جودة سيئة، لذا لابد من العمل على الاستفادة في المزايا من سرعة التشييد والكلفة الاقل، لافتا إلى انه لابد ان يكون هناك تعامل مباشرة بين المواطن والسكنية وذلك من خلال تعدد المطورين وتوفير النماذج ويقوم بتنفيذ البنية التحتية، خاصة ان هؤلاء سيتعاملون مع بنك الائتمان والرعاية السكنية.

واوضح حيدر انه تجب مساعدة المطور فقط وليس التاجر أو المضارب وأدخله في توفير الشقق والوحدات السكنية التي تقوم ببنائها الحكومة من دون مراعاة رأى السكان.

واشار حيدر إلى ان رئيس الوزراء اكد انه لا عودة للعقود والمعاملات الورقية وان تكون الدورة المستندية الكترونيا، ونحن في اتحاد وسطاء العقار قدم العقد البيع الالكتروني منذ فترة ولم يتم اقراره وهذا الامر يمكن من خلاله التعرف: هل الحكومة جادة في التحول الالكتروني خاصة ان وزارة العدل موافقة على ذلك؟ والشخص الذي كان يرفضة ذهب وبالتالي فعقد البيع الالكتروني أو عقد الايجار الالكتروني اختبار للحكومة وفرصة ذهبية لتفعيل حكومة الكترونية.

وقال الدغيشم: عقد الايجار الموحد مطبق في دبي بينما نحن نحضر عقد الايجار من البقالة أو الجمعية.

ومن جانبه، اشار الشرهان إلى ان العقار الصناعي في مناطق الصناعية بالشرق والشيوخ والري والفحاحيل والجهراء وامغرة وصبحان والاحمدي بالاضافة إلى العارضية (مخازن) عمالة، وبعد ذلك زاد الطلب على المناطق الصناعية وسعى الكثيرون إلى العمل في القطاع وكانت المشكلة في شح الاراضي فاضطر كثيرون إلى الشراء ما أدى إلى تضاعف اسعار القسائم الصناعية.

وزاد ان الازمة ايضا ممتدة إلى قطاع المخازن حيث ان السوق به شح في هذا القطاع فالمساحات الحالية لا توفر 30% من المطلوب للمصانع والشركات.

واضاف ان الحكومة لا تهتم بالقطاع الصناعي رغم انه مورد اساس حق الكويت وهناك شريحة كبيرة تبحث عن قسائم للعمل في الصناعة ولكن اهتمام الدولة بالنفط جعل هناك قصوراً في الاهتمام بتوفير قسائم وعندما شعروا بان الطلب كبير قاموا بتوفير قسائم صناعية في مناطق نائية مثل النعايم التي لم تستكمل البنية التحتية بكل اسف!

اوضح ان القطاع الصناعي يعد من اقوى القطاعات الاقتصادية من حيث الدورات الاقتصادية التي تعمل على مدار العام بعكس القطاعات الاخرى كالعقار والبورصة، فلها موسم تنشط فيها.

وعن اكثر المناطق طلبا، اوضح ان الطلب كبير على مناطق اسواق القرين وغرب ابو فطيرة والعارضية الحرفية، لان فيها تملكاً والذي زاد التداول عليها، لان القرارات ومشاريع القرارات من البلدية أو الحكومة واملاك الدولة بزيادة الرسوم والايجارات وزيادة حصة الدولة من دخل ايرادات القسائم بما يوازي 30% جعل شراء قسائم المؤجرة من الدولة غير مجدية، لافتا إلى ان هناك صفقات كانت على وشك التوقيع الا ان هذا التوجه ادى إلى توقفها رغم ان من المفروض ان الحكومة لا تدخل في متاهات في تحصيل 30% من ايرادات القسيمة، لانه سيكلف الدولة موظفين للرقابة ومتابعة الايرادات، والحكومة ليست لديها القدرة على متابعة التحصيل الامر الذي يفتح الباب للتلاعب باستمرار القسمة باسم المالك وتأجيرها للغير للتهرب من الرسوم.

وذكر مبارك الشمري ان انتعاش العقار السكني ونزول الفائدة في الودائع وعوائد السكني اكثر واعلى من الاستثماري وليس عندنا استثمار في الكويت الا في العقار وكانت التوقعات بحدوث هبوط في سوق العقار مع تداعيات كورونا ولكن حدث العكس وبدأت الشرارة من المنطقة العاشرة من الارتفاع الكبير في صباح الاحمد البحرية لان الناس كانت بيوتهم مغلقة عليهم ولا يوجد سفر والفلوس موجودة فأصبحت عوائد الاستثمار في الشاليهات عالية، والاقبال كبيرا عليه. واصبحت صباح الاحمد البحرية تسيطر على 70% من مبيعات السوق، وقد ارتفعت الاسعار 100%، وامتد هذا الارتفاع لبقية المناطق خاصة القرين وابو فطيرة والفنيطيس والمسايل والعقيلة.

واضاف ان القطاع الاستثماري في المنطقة العاشرة مركز في 5 مناطق هي الفحيحيل والمهبولة والمنقف وابوحليفة والفنطاس وكلها تقع على الواجهة البحرية وقد شهدت هدوءا نسبيا مع سفر الوافدين والحجر في المهبولة ما جعل كثير من الشركات التي لديها سكن لعمالتها في الانتقال إلى المناطق المفتوحة ما أدى إلى محافظة منطقتي الفحاحيل والمنقف على المستويات السعرية بها ونسب الاشغال. وزاد ان الاشكالية ان المواطن الذي كان يقطن في بيته الذي اشتراه بعد تعب السنين اصبح يفاجأ بان البيت المجاور له تحول إلى استثماري أو مكاتب تجارية، كما ان المواطنين الذين كانوا يؤجرون البيوت بالمناطق السكنية نتيجة ذلك، ولذا لابد من دراسة منع التأجير في المناطق السكنية وعدم التساهل مع المخالفين، ولذا قدمت اقتراحا بأن يتم فتح باب التملك للوافدين في بعض المناطق الجديدة. وعن طريق البنوك والشركات يتم التمويل ويتم توفير الخدمات بها وذلك حتى يشعر بانه في بلده الثاني.

واشار حيدر إلى ان القانون لا يطبق ولابد من الرقابة اللاحقة على البيوت السكنية، ولكننا نعاني من ضعف الاشراف والرقابة ولابد ان يكون هناك حد اقصى لعدد السكان في الشقق.

وقال الشرهان: للاسف هناك مخالفات بالجملة فهناك شقق يقطنها 10 افراد في الوحدة.

واضاف حيدر: اشكالية سوق العقار حاليا في كل من هب ودب يعمل بالمهنة لان به بيعاً وشراء، وبالتالي فالأغلبية ليست لديهم خبرة أو صبر أو اصول بفهم اساسيات السوق ولهذا نتعاون مع وزارة التجارة لاقامة دورات تدريبية للوسطاء الجدد، لافتا إلى ان كثيرين بعد تقاعدهم من العمل الحكومي يدخلون على المهنة من دون اي خبرة، كما ان هناك وافدين دخلوا السوق في البيع والشراء باعتبارها اسهل مهنة وذلك من خلال كارت هاتف بـ5 دنانير واعلان في الصحف الاعلانية وفي الشوارع وينصب على المواطنين وهو لا يعلم شيئا عن السوق ويقوم بربط السوق، ولذا لابد من ميثاق شرف للمهنة وان يكون هناك تعاون من جميع التجار.

