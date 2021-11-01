بيت «الحسينان» بالفيحا.. إلى الهدام لعدم الاهتمام

وطن النهار



في منتصف القرن الماضي هبت نسائم النهضة الشاملة وبشائر الذهب الاسود على سكان الكويت القديمة لتغير وجه الحياة وتستبدل الماضي البسيط بالحداثة فينتقل سكان الفرجان القديمة الى مدن حديثة وهذا ما حدث مع اهل المرقاب احد المكونات الاساسية في المجتمع الكويتي القديم.

الفيحاء او كما يطلق عليها اهل الكويت بلهجتهم الفيحا كانت احدى تلك المناطق البديلة في تلك الحقبة وكانت عائلة الحسينان احدى العوائل التي انتقلت اليها ومنهم المرحوم عبدالرحمن الحسينان، والذي قرر الا يتخلى عن الماضي الجميل والحياة البسيطة وقام ببناء منزله على الطراز الكويتي القديم حيث البيت العربي البسيط والحوش والسطح والليوان وكل ما يميز البيوت القديمة في فرجان جبلة وبمواد بناء حديثة، وعاشت العائلة الممتدة في ذلك البيت القديم حتى جيل الاحفاد منهم وبالرغم من ارتفاع المباني حولهم والتغيير العمراني في المنطقة صمد بيت الحسينان على اصوله، ومع حاجة الاسرة الى التوسع ومواكبة البناء الحديث قرر ابن صاحب المنزل ومالكه الحالي ترك المنزل وهدمه واعادة بنائه ومع الحاح المهتمين بالتراث وجيرانه بالمنطقة على الحفاظ عليه جعله ذلك يتريض في قراره لعل امرا يجد خصوصا بعد تشكيل لجنه من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون باعتبار المنزل من البيوت التراثية والابقاء عليها ولكن ازمة كورونا لاحت بالافق وعطلت كل شيء وبقي خيار الهدم هو الارجح.

النهار التقت علي الحسينان وتحدث اليها عن تلك التفاصيل من خلال اللقاء التالي:

بيوت المرقاب

وقال علي الحسينان ان بيت والده المرحوم عبدالرحمن الحسينان بني عام 1958 في منطقة الفيحاء وذلك بعد انتقال الاسرة من منطقة المرقاب ليستقروا فيه، واضح ان والده احب ان يبني البيت على الطراز القديم الذي بنيت عليه البيوت القديمة في المرقاب فاشتمل البيت على الحوش والبركة والليوان والغرف الارضية وغرفة فوق السطح وشبابيك الغرف كلها تطل على الحوش لانه في الماضي كانت الشبابيك لا تطل على الخارج حفاظا على حرمة البيت وستره باستثناء شبابيك صغيره مرتفعة جدا للاضاءة والتهوية.

واشار الحسينان ان الحياة في الماضي تتميز بالبساطة والحياة الطبيعية وهذا ما كان يتميز فيه بيت الحسينان حيث الجلسة الارضية ومدخل الضيوف من الدهليز الى غرفة الاستقبال، لافتا الى انهم كانوا ينامون في حوش الدار وفوق السطح واذا اصبح الصباح يدخلون الى الغرف بعد انحسار الظل وذلك قبل تركيب المكيفات.

الحوش العربي

وقال: كنا في السابق في امان وكل لعبنا امام اهلنا في الحوش وهذه ميزة العربي حيث يلتقي الاهل دائما ويتشاوفون ويتطمنون على بعض ويرون من يخرج من الغرف او المنزل حيث بساطة الحياة وعدم وجود الاجهزة التي يلهوا بها الاطفال وللشباب حيث لا يوجد تليفونات ولا كمبيوترات ولا العاب الكترونية بعكس الوضع الان الكل منعزل في داره ويلهى بتليفونه ولا احد يعلم عنه شيئا، وفي السابق لم يكن في البيت الا تلفاز واحد والكل يجتمع عليه وكان يفتح العصر ويغلق باكرا.

وتابع: وكنا سابقا في بيت الحسينان ننام باكرا قرابة التاسعة مساء لاننا نعرف الشروق والغروب ومتى يبدأ الليل اما الان فالبيوت مغلقة ولا نعرف الوقت بدون الساعة، واوضح انه واسرته كانوا يعيشون في البيت القديم على حاله ولم يغادروه الا من مدة قريبة لا تتجاوز الـ 6 سنوات وبعدها كبر الابناء وضاق المنزل وقرر ان يخلي البيت لهدمه واعادة بنائه ولكن الجيران والمحبين للتراث كانوا يقولون اتركوا البيت على وضعه ولا تهدموه وحافظوا على البيت وترددنا وتركنا البيت على وضعه لفترة لعله يستجد امر.

الثقافة والفنون

واضاف: بالفعل المجلس الوطني للثقافة والفنون اتوا للبيت ورأوه وشكلوا لجنة واعتبروه من البيوت التراثية وتبقى بعض الاجراءات منها مخاطبة وزارة المالية وبعدها دخلت عليها الـكورونا وتوقف كل شي حتى الان وهناك احتمال قريب اذا لم يتحركوا على شيء فسنقوم بهدم المنزل لنبنيه ونتوسع فيه.

واوضح: ان البيت العربي يحتوي على حجرات بسيطة وصغيرة وهو على مساحة 500 مترمربع يضم 6 غرف والمنافع والكراج واغلبه عبارة عن حوش كبير، ونتمتع فيه بالشمس والهواء واحيانا يكون متعباً في عملية التنظيف بسبب الغبار، مبينا ان البيت القديم كان فيه ترابط اجتماعي اقوى وكان الاطفال يلعبون الكثير من الالعاب الحركية ويفترض ان تحافظ الدولة على نماذج من تلك البيوت ليطلع عليها الجيل الحالي.

برامج ومسلسلات

وقال: المعروف عن منطقة الفيحاء ان اغلب اهلها من منطقة المرقاب من النجادة وكثير منهم اسس منزله بالطريقة القديمة وكانت بعضها باسقف چندل الى ان صدر قرار بمنع البناء بالجندل عام 54 وكان اغلب فريجنا مبني بنفس الطريقة ولكنهم اعادوا بناءها بالطابع الحديث، وانا حتى ابنائي يحبون البيت ومتمسكين فيه حتى ان احدى بناتي تقول الدي لم يعش طفولته في بيت عربي ولم يلعب بالحوش والسطح والاكل الجماعي. وذكر ان هناك برامج ومسلسلات تم تصويرها في المنزل بالاضافة الى تصوير الاثاث القديم والعطورات وبعض الملابس ونحن سمحنا لهم مجانا والامر كان يحتاج الى تنسيق فقط من خلال التواصل معي او مع حساب البيت في الانستغرام.

واشار انه في حال تم هدم المنزل فسوف نقوب بتصميم منزل مشابه على السطح مع الاحتفاظ ببعض رموز البيت مثل الباب الرئيسي.

