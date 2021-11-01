«وليدي... ماكو مثله»

وطن النهار

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يظل نجم نادي الكويت والمنتخب الوطني السابق وليد نصار من اكثر المواهب الكروية التي حرمتها الاصابة من تقديم ابداعاتها حيث كان قد اظهر نجوميته منذ صغره.

ويمتلك نصار القدرات الفنية والمهارية مما جعلته ينفرد عن اقرانه انذاك وقد اكتسب عشقه وتعلقه بكرة القدم بالوراثة من والده المرحوم عبد الكريم نصار لاعب نادي القادسية والمنتخب الوطني السابق الذي كان نجما في عصره وحقق الكثير من البطولات مع الاصفر ولذلك سار وليد على خطا والده. ولكن لم تكن انطلاقته من النادي الذي خدمه والده – رحمه الله - بل حدث له موقف غير مسيرته الكروية حيث التحق في البداية مع فرق الاشبال بنادي القادسية مطلع الثمانينات لكنه لم يجد الاهتمام من قبل المسؤولين الذين ماطلوا في قيده بسجلات النادي بالرغم من التزامه بالتدريبات لاكثر من 4 اشهر ما دفعه إلى أن يترك النادي ويعود للعب مع زملائه في الفريج.

بدايته القوية مع الأبيض

وفي أحد الايام توجه وليد مع مجموعة من اصدقائه الى نادي الكويت الذين على الفور قاموا بتسجيله حيث كان في استقباله مدرب الاشبال محمد الاشول وفؤاد الحلبي اللذان عملا على صقل قدراته والاهتمام به كثيرا واستطاع ان يلفت الانظار في المراحل السنية من خلال الاداء الذي يقدمه مع فرق الابيض واستطاع مع زملائه في حصد الكثير من البطولات، ونجاحه في اظهار تألقه دفع المدرب الانكليزي جون كاترايت عندما كان يشرف على تدريب فريق تحت 20 سنة والفريق الاول في العام 1986 أن يفسح له المجال للعب مع الفريق الاول اثناء بطولة الاستقلال التي نظمها الاتحاد وحينها كان عمره لم يتجاوز 16عاما في ظل وجود كوكبة من نجوم النادي الكبار في تلك الفترة امثال عبد العزيز العنبري وصلاح الحساوي وفواز الفضل ووليد الجاسم واحمد الفرحان وغيرهم. لكن وليد لم يخش الوضع بل فرض نفسه كلاعب ينتظره مستقبل باهر وعقب تلك البطولة حجز لنفسه مكانا في صفوف الابيض ليقدم مستويات لافتة وما يتميز به وليد انه يحسن المراوغة وصناعة اللعب مما يمنح المدربين خيارات عدة بالاستفادة من قدراته، إذ كان يؤدي دور صانع الألعاب او التغطية تحت الهجوم، ويمتلك قدرة التسديد المباغت ومن مسافات بعيدة. وفي الفترة التى لعبها مع الابيض في منتصف الثمانينات تذوق طعم البطولات باحرازه كأس الأمير اكثر من مرة.

الطريق نحو المنتخب

هذا التألق من الطبيعي ان يفتح له الطريق نحو المنتخب، ولقد مثل المنتخبات السنية في الكثير من المناسبات وتعد بطولة «بورتسموث 1987» التي احرز لقبها أزرق الشباب كانت البداية الفعلية له، وقد وضعه مدرب المنتخب البرازيلي ميغيل بيريرا من ضمن حساباته واستدعاه للمنتخب الرديف الذي شارك في بطولة كأس العرب التي اقيمت في الاردن 1988، وهذا ما مهد له الطريق للمنتخب الاول الذي كان يستعد للتصفيات التمهيدية لمونديال 1990. ولم يمنحه الفرصة كاملة وقد ضمت صفوف الازرق مجموعة من العناصر الشابة التي اراد الاتحاد ان تكون نواة لبناء منتخب جديد وكان معه علي مروي وفهد السيد وعادل مرزوق وفهد كميل وحمد الصالح بالاضافة لاصحاب الخبرة مثل عادل عباس ومحبوب جمعة وحمود فليطح ووائل سليمان وغيرهم.

وبعد ما اخفق الازرق بالتأهل للدور الحاسم للمونديال عقب خسارته امام الامارات 0-1 تعاقد مع المدرب البرازيلي اوتاسيليو الذي قام باختياره للقائمة التي كانت تستعد لـ «خليجي 10». وكانت اولى مشاركاته امام المنتخب الفرنسي الذي خاض لقاء وديا ضد الازرق وخسرها 0-1 وبعدها اقال الاتحاد المدرب اوتاسيليو اثر الخسارة من المانيا الشرقية 1-2 ليسند المهام للمدرب البرازيلي فيليب سكولاري معارا من القادسية والذي عمد إلى التركيز عليه كثيرا وخصوصا انه كمدرب يعشق المغامرة من خلال تقديمه للعناصرة الشابة ما منحه فرصة اللعب في عدة مباريات في المعسكر التدريبي الذي اقيم في القاهرة استعدادا لـ «خليجي 10»، وكان هدفه الاول في مرمى المنتخب البولندي حيث انتهت 1-1.

التألق وسط النجوم

مازاد من تألقه في المعسكر التدريبي الاجواء التي كانت تسوده في ظل وجود كوكبة من النجوم الكبار امثال المرحوم سمير سعيد ومحبوب جمعة وعادل عباس ومؤيد الحداد ووائل سليمان واخرين ومشاركته بجوار مثل هذه النوعية من اللاعبين عادت عليه بالفائدة الفنية وهذا ما جعل سكولاري يعتمد عليه بشكل فعلي في جميع المباريات.

ولكن في المباراة الاخيرة ضد الامارات اظهر وليد علو كعبه ونجوميته عندما اطلق صاروخا من مسافة بعيدة عجز الحارس الاماراتي محسن مصبح عن التصدي لها محرزا الهدف السادس حيث انتهت المباراة 6-1 لصالح الازرق ليتوج بلقب البطولة وهذا الهدف من روعته تفاعل معه المعلق الكبير خالد الحربان ليطلق عليه لقب «وليدي عشرة» وبهذا الوصف الذي اطلقه عليه كان مستحقا لان وليد برهن بأنه قادم نحو النجومية.

الصراع مع الإصابة

وبعد تألقه وحضوره المميز في «خليجي 10» دخل في دوامة الاصابة اللعينة التي اثرت عليه كثيرا وظل في صراع معها حيث كانت الاصابة قد لحقت به اثناء البطولة لكنه تحامل على نفسه وشارك بمساعدة الابر المسكنة للالم.

كانت الاصابة عبارة عن تمزق في غضروف الركبة وقطع بسيط في الرباط ولكن بدأت الاصابة تتفاقم حيث اجرى 4 علميات جراحية، وبهذه الوضعية فإن اى لاعب يواجه مثل ذلك يسبب له ضغطاً نفسياً ولكن وليد تمتع بالصبر ولم يجعل اليأس يتسرب لنفسه ويخضع للآلام بل ظل ملتزما بالبرنامج العلاجي الذي وضعه له الاطباء.

وبالرغم من كثرة العمليات كان وليد يواصل تقديم فواصله الكروية الرائعة حيث حرص جميع مدربي المنتخب الذين تعاقبوا على قيادته على اختياره لصفوف الازرق في بطولات عدة حتى كأس آسيا 1996، وبعدها لم يكن أمام وليد سوى الابتعاد مجبرا بفعل الاصابة التي انهكت قدمه لدرجة انه كان يلعب موسماً ويبتعد موسمين على الاقل. وبذلك يعد وليد احد ضحايا الاصابة التي حرمت الكرة الكويتية من عطائه حيث كان مشروع نجم بمعنى الكلمة لايقل عمن سبقه الا انه لم يكن بالحسبان ان تأتي الاصابة لتهدم احلامه وتقضي على مستقبل ذلك النجم.

