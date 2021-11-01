ميسون الربيعي لـ «النهار»: اتخذت الرَّسم صديقاً.. آنس إليه

وطن النهار



ميسون الربيعي مهندسة معمارية ومدرسة وتربوية وفنانة تشكيلية بغدادية المنبع، حيث درست الهندسة المعمارية في جامعة بغداد وتخرجت سنة 1987 وانتقلت الى ماليزيا ثم بريطانيا حيث حصلت على شهادة في الثقافة والتدريس من الجامعة المفتوحة open university.

وتقول الربيعي في حديث موسع مع النهار: اتخذت من الرسم صديقاً آنس إليه وأحلم معه وأبث إليه شكواي وأرسم من خلاله أحلامي، كان الرسم بمنزلة الكتابة ولكن بلغة أخرى.

وتضيف المغتربة في بريطانيا العراقية ميسون الربيعي: أهم مكتسب حققته المرأة بعد 2003 هو تحرر المرأة من السلطة الدكتاتورية ومساهمتها بفعالية في منظمات المجتمع المدني لإيصال صوتها في محاربة العنف الاسري وتحقيق كرامتها ضمن مجتمعها الصغير والكبير، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

? متى بدأت موهبتكِ في الرسم؟ ومن الشخص الذي شجعكِ في هذا المجال؟

? الرسم بدأ معي منذ طفولتي حيث كنت أعبر من خلاله عن مشاعري وأحلامي وتطلعاتي، الرسم كان بمنزلة العالم اللا محدود. كنت أحب الفن والابتكار بشكل عام. وخلال فترة الحصار اتجهت إلى الخياطة وتصميم الازياء. كنت أرسم و أصمم ملابسي وملابس اطفالي. وكنت احظى بتشجيع من أفراد عائلتي.

? كيف وجدتِ الرسم؟، وكيف يمكنكِ مزج دراستك بالرسم؟

? لا اذكر كيف وجدت الرسم ولكن الفارق العمري الكبير بيني وبين اخوتي وفقدان والدي واجدادي جعلني اتخذ من الرسم صديقا آنس إليه واحلم معه وأبث إليه شكواي وارسم من خلاله احلامي، كان الرسم بمنزلة الكتابة ولكن بلغة اخرى ولم تسلم من يدي اي صفحة فارغة من صفحات الدفاتر والكتب.

وكان ايضاً سبباً رئيساً لاختياري دراسة الهندسة المعمارية رغم حصولي على معدل 97% وإلحاح أهلي على أن أدرس الطب، إلا أني كنت مصرة على دراسة الهندسة المعمارية لأنها مبنية على الابتكار والإبداع والرسم ومزج الالوان والخروج من الواقع إلى عالم الخيال.

? ما طقوسكِ وانتِ ترسمين؟ وعن ماذا تتحدث معظم رسوماتكِ؟

? ليس هناك طقوس معينة ولكن بعدي عن بلدي وأهلي وذكرياتي الجميلة والسيئة كلها امتزجت لتظهر في رسوماتي، أحياناً اغنية معينة تفجر في داخلي حنيناً لا يمكن التعبير عنه إلا بالرسم والالوان والاحلام، واحيانا اخرى اجد نفسي مندفعة إلى الماضي الطيب إلى طفولتي وذكرياتي واهلي وجيراني واصحابي وبيت اهلي وحينا سوق الكرادة وأهلها وهوائها ولياليها. هذا ما أحاول أن أعبر به من خلال رسوماتي، الحنين إلى الوطن واهلي واصحابي وجيراني وتفاصيل حياتي. إضافة إلى ذلك هنالك تركيز على المرأة كعنصر اساس في معظم لوحاتي. المرأة رمز العطاء والحب والابداع والصبر المرأة العراقية التي قاومت ومازالت تقاوم وتبدع وتعطي وتبهر. هنالك الجانب الآخر وهو تأثير دراستي للهندسة المعمارية الواضح في رسوماتي من خلال تركيزي على التفاصيل المعمارية التراثية.

? ما طموحاتكِ في مجال الرسم؟

? بسبب ما ذكرته سابقاً ما أصبو إليه هو أن أعوض ما فاتني واطور اسلوبي واتعلم وأصقل موهبتي وانشر فني ليشمل آفاقاً أعمق وأفكاراً أكثر جرأة.

? ما مشاريعك المستقبلية في مجال الرسم؟

? هدفي الاساس هو ان اهذب واصقل اسلوبي واجرب واتعلم من المدارس الفنية والتمتع بهذه النعمة التي طالما تركتها لسنين والاستفادة من التجارب السابقة.

كذلك أشارك في معرض بحيث تكون نسبة من ريع اللوحات أتبرع إلى العراق من خلال مؤسسة خيرية، هذا يكون غاية املي ومناي.

? إلى أي مدرسة تنتمين؟

? لا استطيع ان احدد انتاجي الفني بمدرسة معينة أو أسلوب معين، أنا أرسم واجرب ما يحلو لي وما يسعدني

ويعبر عن مشاعري فتراني ساعة تجريدية او واقعية او تعبيرية او تراثية إلا أني في كل هذه أحاول الاحتفاظ ببصمتي

واسلوبي المميز من خلال اختيار الألوان أو التصاميم. ويسعدني عندما يعلق متابعيني أنهم يستطيعون معرفة اسلوبي بمجرد مشاهدة اللوحة.

? هل هناك اوقات محددة تفضلين الرسم فيها؟ ولماذا؟ واي الألوان القريبة منك؟

? منذ أن رجعت إلى ممارسة الرسم وانا في حاجة دائمة للرسم، أرسم في كل الاوقات واجد أني مشدودة إليه بشكل يقلقني احياناً، ولربما هذا الانقطاع هو السبب اذ اجدني احيانا احاول التعويض عما فقدته خلال السنين الماضية. أما بالنسبة للألوان فافضل الألوان earthy colours والألوان القوية الدافئة التي تعبر عن البيئة العراقية وتراثنا وتاريخنا.

? هل رسمتِ لوحة تمثلكِ؟ وما موضوعها؟

? معظم لوحاتي تمثلني بدرجات متفاوتة، تجدني أركز على تفاصيل الحياة البغدادية والعراقية تارة وعلى المرأة وتفاصيلها تارة أخرى. أحب لوحتي الام لانها تظهر المرأة العراقية التي تحمل الوطن والاهل والحب وكل القيم اينما ذهبت. تجدها في كل مكان محملة بذكرياتها وماضيها وحاضرها ومستقبلها وهي تحمل وطنها فوق رأسها.

? ما آخر اعمالكِ لوحاتكِ؟

? أنا أرسم يومياً وحتى عندما سافرت احسست بحنين شديد فاشتريت دفتراً وقلماً وبدأت اخطط وارسم. ولهذا لا استطيع ان احدد اخر اعمالي لأني لا احب ان يكون لها آخر.

? كيف أسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في دعمك بمجال الرسم؟

? أنا في طبيعتي من المقلين في مجال التواصل الاجتماعي ومواقعه فلم يكن لي حساب حتى على الـ Facebook ولكن الفضل الأول يعود إلى عائلتي هم الذين أنشؤوا لي حساباً على الانستغرام في يوليو من العام الحالي ووضعوا بعضا من اعمالي عليه وعلى موقع الـ Etsy خصوصا بعد ان لاحظوا غزارة انتاجي.

? ما أثر البيئة العراقية في لوحاتكِ؟

? هي صميم لوحاتي، البيئة العراقية البغدادية وتاريخي وماضيّ واحلامي ومستقبلي كله مستوحى من بغداد والعراق وكل جزء فيه.

? ما المكتسبات التي حققتها المرأة بعد 2003؟

? أهم مكتسب هو تحرر المرأة من السلطة الدكتاتورية ومساهمتها بفعالية في منظمات المجتمع المدني لإيصال صوتها في محاربة العنف الاسري وتحقيق كرامتها ضمن مجتمعها الصغير والكبير. ولكن مازال هناك الكثير الذي لابد من دراسته وانجازه بشأن المرأة وحقوقها.

? كيف توفقين بين الارتباطات المنزلية والعمل ؟

? أنا كنت مقلة في الرسم بعد زواجي وولادة أطفال بسبب ظروف الحياة وعدم الاستقرار وبالنظر إلى الوراء أشعر بالحزن بالرغم من أني لم أترك الفن عموما اذ كنت اعوضه بتصميم الملابس والديكورات والخياطة.

? ما مدى قدرة المرأة على القيادة والإبداع؟

? المرأة مخلوقة ومجبولة على الابداع خصوصا المرأة العراقية التي درست وانجبت واعطت للعراق الغالي والنفيس. وهناك العشرات لا بل المئات من الأمثلة على قابلية المرأة عندما تعطى لها الفرصة.

? من أين تستمدين الإصرار والعزيمة؟

? المرأة العراقية مصنوعة من مزيج من الاصرار والعزيمة والثبات والحب، والظروف العصيبة التي مررنا بها منذ ثمانينات القرن الماضي وخروجنا من العراق واصرارنا على أن نبني حياتنا من الصفر مع اطفالنا وأن نثبت للعالم اننا لسنا فقط مهاجرين وانما مبدعون ومن الدرجة الاولى.

? ما أكثر شيء ازعجكِ في ظل كورونا؟

? لقد كانت ومازالت لدرجة معينة تخيم بظلالها علينا. لقد سلبت منا اعز الناس. ولكن جائحة كورونا والحجر لشهور طويلة ايضاً كانت أحد الاسباب في رجوعي إلى فرشاتي واكتشاف ميسون الربيعي الفنانة.

? كيف ترين واقع المرأة العربية اليوم؟

? لقد حققت المرأة الكثير ونجحت في اثبات نفسها وهويتها في الكثير من المجالات. ولكن مازالت هناك الكثير من المحددات والأفكار البائدة.

? هل انتِ مع تشريع قوانين جديدة للحد

من الاضطهاد الذي تعانيه بعض النساء في العراق والوطن العربي؟

? بالطبع ما يحصل من تجاوزات على المرأة وحقوقها في العراق والعالم العربي يحتاج وقفة وتفكيراً عميقاً وتغييراً جذرياً لكثير من القوانين، خصوصا ما يتعلق بالمساواة، المرأة هي نصف المجتمع؛ هي الام

والاخت والزوجة والصديقة والمربية ولا بد ان تعامل وتنصف وتقدر وتعطى جميع حقوقها أسوةً بالرجل.

