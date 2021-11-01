أفراد المجتمع المدني ومؤسساته... شكراً وتقديراً..

وطن النهار

الشكر والتقدير لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته؛ للتفاعل والمشاركة في جميع فعاليات وأنشطة ومسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2021م والتي تم تنظيمها للسنة الخامسة عشرة على التوالي وانطلقت فعالياتها في بداية عام 2021م، برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي.

مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار أعلنت عن تنظيم مسابقة جائزة البغلي للابن لعام 2021م كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة، بالتنسيق والتعاون مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق أهداف عدة تعود بالنفع على أفراد المجتمع المدني ومؤسساته في دولة الكويت نوجزها فيما يأتي:

أولاً: تشجيع الأبناء على بر والديهم وبر كبار السن.

ثانياً: توطيد العلاقات الأسرية وتقويتها.

ثالثاً: توعية المجتمع باحتياجات كبار السن المختلفة.

رابعاً: تفعيل دور الإعلام تجاه قضايا بر الوالدين وبر كبار السن.

خامساً: تفعيل دور كبار السن ودمجهم في المجتمع.

سادساً: الاستفادة من الفائزين بالجائزة كمصدر للتوعية.

سابعاً: التشجيع على العمل التطوعي مع كبار السن.

ثامناً: تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وكبار السن.

تاسعاً: رد السلوك السلبي تجاه الوالدين وكبار السن إلى القواعد التي حددها الشرع الإسلامي والدستور والعادات والتقاليد.

وتم فتح باب المشاركة فيها خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 31 أكتوبر 2021م. وسيتم - بمشيئة الله -إعلان أسماء الفائزين في المسابقات المختلفة بعد انتهاء لجان التقييم والتحكيم المتخصصة من دراسة مستندات كافة المشاركات.

ولقد لمسنا حرص وتفاعل جميع أطياف وشرائح المجتمع في فعاليات وأنشطة ومسابقات الجائزة كافة لهذا العام ؛ مما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية وتعزيز أسس وقيم البر بالوالدين وبر كبار السن، والذي أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن والمجتمع من خلال التنسيق مع جميع الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة، تأكيداً للسياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية التي تم وضعها واتخاذها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تعزيز العمل الخيري والتطوعي في دولة الكويت، وذلك انطلاقاً من الخاصية التي تتمتع بها دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني وتأكيداً على الريادة الكويتية في مجال العمل الإنساني والخيري والتطوعي، مما نتج عنها توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معاً، والتعاون لتحقيق التكامل والوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز في تحقيق وتنفيذ التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة في دولة الكويت، الأمر الذي يعزز ويرسخ العمل الخيري والإنساني التطوعي في المجتمع الكويتي.

ونؤكد دائما على تحقيق أهدافنا - من خلال تنظيم الفعاليات و المسابقات في كل عام - في دعم قضايا البر بالوالدين وبر كبار السن وتعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية بين مختلف قطاعات الدولة، القطاع الخيري ووزارة الشؤون، ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، متمنياً أن تكون هذه المبادرة مثالا يحتذى دائما في مختلف الجهات العاملة في القطاع الخيري والخاص، كما نؤكد دائما على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في رعاية وخدمة وتأهيل ودمج المسنين، بهدف دعم رسالة وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ سياستها فـــي مــجــال رعــايــة وخدمة وتأهيل ودمج المسنين وذلك بتطبيق أساليب الرعاية المختلفة لحالات المسنين الذين يثبت البحث الاجتماعي والدراسة الشاملة احتياجهم للخدمات ووفقاً لاختصاصات إدارة رعاية المسنين وتأكيداً علــى أهــمية الدور الأساسي لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة باتباع أفضل نظم وسبل الرعاية لكبار السن والعمل علــى نشر الوعي الاجتماعي لقضايا المسنين بهدف المساهمة فــي مــساعــدتـهـم وتسهيل عــملية انــدماجــهـم فـــي المجتمع.

الشكر والتقدير لوزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية على رعايته الكريمة لجميع أنشطة وبرامج الجائزة لعام 2021 وموافقة معاليه على منحي والمبرة الثقة الغالية لدعم ورعاية الجائزة للسنة الخامسة عشرة على التوالي؛ الأمر الذي يضاعف من مسؤوليتنا الأدبية تجاه كبار السن ويؤكد ويعكس مدى النجاح الذي حققته الجائزة على مدار الأربعة عشر عاما الماضية في نشر الوعي المجتمعي بأهمية تعزيز دور كبار السن في تحقيق مفهوم التنمية الشاملة في الدولة، حيث تم من خلال هذا التعاون ترجمة توجهات وتطلعات قيادات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أهمية تفعيل دور جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني والخيري في الشراكة الاجتماعية، من خلال تشجيع وتنميةً فضيلة بر الوالدين في المجتمع، والعمل على إبراز الجانب الحضاري لدول الكويت في مجال رعاية وخدمة وتأهيل المسنين من خلال الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها من خلال الجائزة في الأعوام السابقة وفي هذا العام.

الشكر والتقدير لكل من شارك وأسهم في دعم ومساندة فعاليات ومسابقات جائزة البغلي للابن البار لهذا العام 2021 م باعتباره مشروعا توعويا وقيميا يعزز مبدأ الشراكة الاجتماعية بين قطاعات الدولة المختلفة الحكومية والخيرية والخاصة ويؤكد أهمية دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في قضايا البر بالوالدين وبر كبار السن ورعاية وخدمة وتأهيل المسنين.

