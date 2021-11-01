البغلي: جائزة «البغلي للابن البار» شراكة مجتمعية متميزة

وطن النهار

أعلنت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن قفل باب المشاركة في مسابقات النسخة الخامسة عشرة لجائزة البغلي للابن البار لعام 2021، والتي يتم تنظيمها برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة المبرة العم إبراهيم البغلي تشرفه برعاية جائزة البغلي للابن البار أحد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وذلك منذ انطلاقتها الأولى عام 2007 وحتى النسخة الخامسة عشرة منها عام 2021، الأمر الذي يسعده وهو يسهم ويدعم عمل زملائه وأبنائه، ويساعدهم في تعزيز القيم وترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي والخيري في الكويت الحبيبة.

وبين البغلي أن مبرة ابراهيم البغلي للابن البار كاحدى المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في مجالات عدة لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر وطنه ومجتمعه، أو يقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت لتحقيق أهداف عدة تعود بالنفع على كل شرائح وأطياف المجتمع الكويتي، مؤكداً توجه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي إلى تشكيل اللجنة المشتركة العليا لتنظيم العمل الخيري وتطويره، ما سيعمل على تطويره وتحصين وتعزيز فاعليته، عبر توظيف الرؤى والأفكار المشتركة من قبل جهات الاختصاص، لتعزيز ما يقومون بها من أعمال خيرية يفتخر بها العمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها. حيث إن تشكيل اللجنة يأتي تأكيدا على التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون والجمعيات الخيرية، وتأصيلا للعمل الخيري المتجذر والمشرف في الكويت، وسعياً لتقليل الدورة المستندية بما لا يخل بالدور الرقابي على الجمعيات الخيرية، تعزيزا لريادة الكويت وبما ينسجم ومكانتها كمركز إنساني عالمي.

وتقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير لوزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي لرعايته كل فعاليات وبرامج وانشطة ومسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2021، معلناً عن قفل باب المشاركة في كل مسابقات الجائزة اعتبارا من 31/10/2021 وفقا لشروط كل مسابقة، حيث تم تنفيذ فعاليات وأنشطة وبرامج عدة من خلال تنظيم مسابقة جائزة البغلي للابن البار في عام 2021 تمثلت في الآتي:

? مسابقة البغلي للابن البار بالتنسيق مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

? مسابقة البغلي للابن البار للعمل التطوعي بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية.

? مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للتصوير الفوتوغرافي.

? مسابقة القصة القصيرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

? مسابقة الفنون التشكيلية بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

? مسابقة الشعر الفصيح والشعر الشعبي بالتنسيق مع رابطة الأدباء الكويتيين.

? تنظيم احتفال لتكريم والدي الأبناء الفائزين بجائزة البغلي للابن البار في القصة القصيرة لطلبة وزارة التربية بمناسبة اليوم العالمي للوالدين.

? تكريم الفائزين بالجائزة القائمين برعاية امهاتهم الأرامل في اليوم العالمي للأرامل.

? تكريم عدد من ابناء الكويت البررة من الذين عملوا وتميزوا في أداء مهام أعمالهم وخدموا الكويت في مختلف المجالات.

? تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية لتوعية أفراد المجتمع وتعزيز فضيلة بر الوالدين في المجتمع الطلابي بالتنسيق مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية.

? تنظيم مسابقة جائزة وسام الابن البار للكشافة بالتنسيق مع جمعية الكشافة الكويتية.

? تنظيم مسابقة جائزة وسام الابن البار للمرشدات بالتنسيق مع جمعية المرشدات الكويتية.

وتقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير والثناء لجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، وشكر جميع الجمعيات والمبرات الخيرية، والمؤسسات الحكومية والأهلية وجميع الفرق التطوعية التي شاركت في الجائزة، والشكر موصول لجميـع أجهزة ووسائل ورجال الإعلام الذين شاركوا في تنفيذ ومتابعة وتغطية برامج وفعاليات الجائزة. كما شكر رئيس واعضاء اللجنة العليا للجائزة وجميع رؤساء وأعضاء فرق العمل المنبثقة عن اللجنة لدعمهم عمل وفعاليات الجائزة.

هذا، وتقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير والتهاني لأبنائنا وإخواننا الفائزين والمكرمين، والشكر موصول لجميع أفراد المجتمع لمشاركتهم في جميع المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها في الأعوام السابقة والعام الحالي، مباركاً للفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2021، والذين سيتم الإعلان عن أسمائهم بعد انتهاء فرق التقييم والتحكيم من مراجعة كل الأعمال المشاركة في مختلف المسابقات، لاعتمادها من قبل اللجنة العليا للجائزة ومجلس إدارة المبرة تمهيداً لتكريمهم في الحفل الذي سيقام برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية في تمام الـ 8:00 مساء يوم الثلاثاء الموافق 21/ 12 /2021 في قاعة البركة في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية.

ختاماً، تقدم البغلي بتحية إعزاز وإكبار إلى مقام سمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد، وإلى سمو ولي العهد الأمين وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على ما يولونه من رعاية متميزة للقضايا الشبابية وتلك المتعلقة برعاية وتأهيل وخدمة كبار السن في هذا العهد الزاهر الذي احتلت فيه الكويت الحبيبة المكانة المرموقة والمتميزة في مجالات العمل الإنساني المختلفة نظير دعمها الكثير من دول العالم على كل من المستوى المحلي والإقليمي والقاري والدولي والتي نالت الاستحسان والإشادة من كل دول العالم وتوجت هذه المكانة هيئة الأمم المتحدة بتسمية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح - طيب الله ثراه - بلقب القائد الإنساني، وجعلت من الكويت مركزاً دولياً للعمل الإنساني.

الجدول يبين عدد الفائزين بجائزة البغلي للابن البار منذ انطلاق الجائزة سنة 2007 وحتى سنة 2020 ومن الملاحظ تقارب عدد الفائزين في السنوات (2007، 2008، 2010،2012، 2016) من الذكور والاناث، ثم اصبح هناك تفوق في عدد الفائزين من الاناث على الذكور في السنوات (2009، 2011،2013، 2014، 2015، 2017، 2018) ويمكن ارجاع ذلك وتفسيره بأن اجمالي عدد المشاركين في الجائزة بشكل عام من الاناث أكثر من الذكور، ولطبيعة الظروف الاجتماعية لكل منهما، في حين تميزت سنة 2019 بتساوي عدد الفائزين من الذكور والاناث، وفي عام 2020 بلغ عدد الفائزات من الإناث 6 في حين بلغ عدد الفائزين من الذكور 4.

