أمل عرفة تصوّر « عازفة الكمان»

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بدأت الفنانة امل عرفة تصوير مشاهد مسلسلها الاجتماعي «عازفة الكمان» في امارة أبو ظبي بحضور نخبة من ألمع الأسماء في الدراما السورية والإماراتية والعمل من إخراج «عاطف كيوان»، قصة وسيناريو وحوار «حسام جنيد»، إدارة المشروع «عاصم العوا»، مدير إدارة الإنتاج نور شغري، وإنتاج شركة «بروكس برودكشن» للإنتاج الفني.

ويستند العمل في مجرياته إلى عنصري الغموض والتشويق، ويحمل رسالة مهمة مفادها أن المجتمعات الرافضة للتطور، تصنع قتلتها ومجرميها بأيديها.

قصة العمل الغريبة بطلها شاب يلتقي بفتاة في الكورنيش البحري، ليكتشف أنها مقتولة منذ 3 سنوات. وأثناء رحلة بحثه الطويلة، يصطدم بمجموعة كبيرة من المفاجآت والحقائق الغريبة، ويدخل دوامة من الصراعات التي لا تتوقف حتى نهاية العمل والغموض الذي يتصف به المسلسل، يعطيه الكثير من التشويق، خاصة عندما يكتشف المتابع أن المجريات ليست خرافية، بل هي سلسلة من الأحداث المنطقية.

