فيفيان لـ «النهار»: سعيدة بمشاركتي في «مهرجان بابل الدولي»

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في تصريح لـ النهار ثمنت المطربة فيفيان مراد مشاركتها في مهرجان بابل الدولي في ظل وجود الكثير من الفعاليات المهمة وايضا مشاركة عدد من النجوم في الوسط الغنائي وانها سعيدة ايضا لاختيارها لاداء اعمالها الغنائية امام جمهور طالما عشقته وهو الجمهور العراقي.

وصرحت فيفيان مراد لـ النهار قائلة: أتت هذه المشاركة بعد ان تم طرح كليب بعنوان يا عراق وقد اتخذ هذا الكليب صدى جميلاً وواسعاً في العراق خاصة انه يوجد عندي جمهور رائع ودائما اسمع انهم يريدون تكريمي من خلال مشاركة مميزة وتم الامر من خلال اختياري ان اكون ضمن الفنانين المشاركين في تلك الفعالية بعد ان تواصلت معي اللجنة المنظمة انا متشوقة ومبسوطه كتير ان اشارك في تلك الليلة المميزة في ظل وجود مطربين لهم تاريخهم الفني من الكبار او من جيل الشباب الذين يعتبرون نجوماً في هذا المجال .

وعن اعمالها الجديدة قالت : يوجد عندي اغنية عراقية صورتها وهي من انتاجي وايضا تم طرح منذ ايام اغنية مع النجم الجزائري ديدين والكليب بعنوان احضار .

يذكر ان المهرجان يقام تحت شعار من بابل الحضارة نصنع الحياة، والذي يستمر لمدة خمسة أيام وتضمنت الفعاليات مشاركة فنانين عرب وعراقيين وفرق شعبية عربية واجنبية، إلى جانب فعاليات عرض الأزياء البابلي والعزف والرسم الحر وفعاليات الطيران الشراعي والمناطيد والدبكات العربية والكردية فضلا عن فعاليات ثقافية وادبية وفنية أخرى ويشار إلى أن مهرجان بابل الدولي يتم إقامته على مدرجات مدينة بابل الأثرية في محافظة بابل وسط العراق. وفي اليوم الأول شارك الفنان العراقي حاتم العراقي إلى جانب الفنانة شمس الكويتية والفنان المصري هاني شاكر واليوم الثاني شارك كل من نوال الزغبي، إلى جانب الفنان صلاح حسن، وماهر احمد وفي اليوم الثالث شاركت رحمة رياض نجمة إلى جانب الفنانة السورية هالة القصير، والفنان العراقي بسام مهدي واليوم الرابع احياه حميد منصور، وستار سعد، إلى جانب أحمد شيبة والفنانة فيفيان مراد وسيختم حفلات المهرجان اليوم حسام الرسام وشذى حسون. كما شهد المهرجان خلال أيامه الخمسة، مشاركة لمختلف الفرق الموسيقة المحلية، ومنها: الخشابة البصرية، والفرقة الكردية، وفرقة الرمادي للجوبي اما على مستوى الدول العربية، فستشارك، فرقة الفنون اللبنانية، والفرقة المصرية، والفرقة الأردنية، والسورية في إحياء الكثير من الحفلات.

