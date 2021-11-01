افتتاح الدورة الـ 32 لمهرجان «أيام قرطاج السينمائية»

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افتتحت بمدينة الثقافة بتونس العاصمة الدورة الـ 32 لأيام قرطاج السينمائية تحت شعار «نحلم .. لنحيا» بحضور عدد من الوزراء التونسيين ونجوم السينما في افريقيا والعالم العربي.

وقال مدير الدورة رضا الباهي في كلمته الافتتاحية ان هذا المهرجان يعد أعرق مهرجانات السينما في العالم العربي وافريقيا مشيرا الى ان الدورة الـ 32 تشهد مشاركة 154 فيلما ويحضرها 200 ضيف من دول عدة.

واضاف الباهي أن الدورة الـ 32 لأيام قرطاج السينمائية ستشهد عودة الجمهور والمسابقات مؤكدا انها «دورة الموجات الإيجابية في يومها الافتتاحي بعيدا عن مشاكل قطاع السينما وهي دورة تنتظر اقبالا جماهريا كبيرا وتهدف الى مد جسور المحبة بين اجيال سينمائية متعددة».

واوضح أنه حاول خلال هذه الدورة انتقاء أجود الافلام معتبرا ان «الأهم هو مشاهدة الأفلام دون اضاعة الوقت في المشاكل والخصومات التي لا تنفع السينما». وتشارك في الدورة الـ 32 افلام من 45 دولة من بينها 28 بلدا افريقيا و17 عربيا فيما تسجل السينما التونسية حضورها في المسابقة الرسمية ب 14 فيلما. وتحتكم عروض مسابقة الأفلام الروائية إلى لجنة تضم ستة أشخاص يرأسهم السينمائي الإيطالي اينزو بورسلي فيما تضم لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الوثائقية ستة أشخاص تترأسهم السينمائية كلوي عائشة بورو من بوركينا فاسو. وتم خلال افتتاح الدورة منح التانيت الذهبي كبرى جوائز المهرجان للممثلة المصرية نيللي كريم تقديرا لمسيرتها السينمائية ولبابا ديور في النقد السينمائي وتم منح التانيت نفسه في التوزيع والانتاج للمنتج أنور صادق الصباح. وفي النقد السينمائي والصحافي تم منح التانيت الذهبي للصحفي التونسي خميس الخياطي فضلا عن عرض فيديو تكريمي لروح المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي.

