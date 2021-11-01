البحرين أحبطت محاولة تهريب 39 ألف حبة «كبتاغون»

عربيات ودوليات

أعلنت الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين، انه «في اطار دعم التعاون الأمني الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات، فقد تمكنت شرطة ادارة مكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع شؤون الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، من ضبط تهريب طردين يحتويان على 39,070 حبة من مادة الكبتاغون المخدرة». وأوضحت في بيان، انه «اثر تلقي معلومات بهذا الشأن، وبعد ابلاغ النيابة العامة بالواقعة، فقد تم ضبط الطردين الواردين في مطار البحرين الدولي، وتم السماح بارسالهما الى السعودية في اطار عملية التسليم المراقب، حيث تم القبض على الشخصين المعنيَّين باستلام الطردين في الرياض».

