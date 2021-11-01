الأمم المتحدة: حمدوك قيد الإقامة الجبرية

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الخرطوم - الوكالات: أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى السودان فولكر بيرتيس انه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية في بلده.

وقال المبعوث الأممي الى السودان فولكر بيرتس ان رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك قيد الاقامة الجبرية في منزله.

وأضاف بيرتيس على حسابه في تويتر امس انه التقى حمدوك وتأكد انه بخير، مشيرا الى انه ناقش معه خيارات الوساطة والخطوات المقبلة في البلاد.. وتابع المبعوث الأممي ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع اصحاب المصلحة السودانيين الآخرين.

يأتي ذلك وسط عودة الهدوء الحذر لأغلب شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، امس وذلك بعيد تظاهرات حاشدة في مدن عدة دعا اليها تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير فضلا عن نقابات.

وكانت لجنة اطباء السودان افادت بمقتل 3 اشخاص بالرصاص في ام درمان، ثاني اكبر مدينة في البلاد وهو ما نفته السلطات السودانية التي اكدت اصابة 12 عسكريا في الاحتجاجات.

غير ان شهود عيان ذكروا ان قوات الأمن اطلقت الغازات المسيلة للدموع والأعيرة النارية خلال احتشاد مئات الآلاف في شوارع العاصمة الخرطوم.

وفي تطور مهم، افادت انباء ان السلطات هناك استدعت السفير البريطاني في الخرطوم، جايلز ليفر، بعد تصريحات له قال فيها ان بلاده تدين بشدة الاجراءات التي اتخذها الجيش في السودان، كما دعا الى اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وكان الشعار الأساسي لتظاهرات السبت هو الردة مستحيلة، في اشارة الى رفض العودة لما قبل الانتفاضة التي استمرت أشهر وانتهت باسقاط الرئيس السابق عمر البشير في ابريل 2019 وتشكيل سلطة انتقالية من المدنيين والعسكريين منوطة بها ادارة شؤون البلاد الى حين تسليم الحكم الى حكومة منتخبة ديموقراطيا عام 2023.

يذكر ان قائد الجيش السوداني، الفريق اول عبدالفتاح البرهان، اعلن يوم الاثنين الماضي، حل الحكومة والمجلس السيادي، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية. واعتقلت القوات الأمنية عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في احزاب عدة وفي قوى الحرية والتغيير ايضا.

