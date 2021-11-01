السعودية: الأزمة في لبنان سببها تكوينه السياسي

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ان احدث ازمة مع لبنان ترجع اصولها الى التكوين السياسي اللبناني الذي يعزز هيمنة حزب الله المدعوم من ايران ويتسبب في استمرار عدم الاستقرار.

وقال الأمير فيصل لوكالة رويترز في مقابلة عبر الهاتف أعتقد ان القضية اوسع بكثير من الوضع الحالي... اعتقد ان من المهم ان تصيغ الحكومة في لبنان او المؤسسة اللبنانية مسارا للمضي قدما بما يحرر لبنان من الهيكل السياسي الحالي الذي يعزز هيمنة حزب الله. وأضاف ان هذا النظام يضعف مؤسسات الدولة داخل لبنان، بما يجعل لبنان يواصل السير في مسار يتعارض مع مصالح الشعب اللبناني.

وطردت المملكة العربية السعودية ودول عربية خليجية اخرى مبعوثين لبنانيين في خلاف دبلوماسي يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، بعد تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن اليمن. وأثار الخلاف الدبلوماسي دعوات من بعض الساسة اللبنانيين لاستقالة قرداحي، فيما عارض آخرون مثل هذه الخطوة التي قد تقوض الحكومة بكاملها.

وقال الوزير السعودي متحدثا من روما حيث يشارك في قمة دول مجموعة العشرين، ليس لنا رأي في الحكومة في لبنان ليس لنا رأي فيما اذا كانت ستبقى ام ستذهب... الأمر متروك للشعب اللبناني.

وفي سياق مشابه قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات لقناة العربية انه ليست هناك ازمة مع لبنان بل ازمة في لبنان بسبب هيمنة وكلاء ايران مشيرا الى ان لبنان بحاجة الى اصلاح شامل يعيد له سيادته وقوته ومكانته في العالم العربي. وأضاف ان هيمنة حزب الله على النظام السياسي في لبنان تقلقنا وتجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى مؤكدا ان المملكة لا تتدخل في لبنان ولا تملي عليه شيئاً. كما اضاف ان السعودية ستدعم اي جهود نحو اصلاح شامل يعيد الى لبنان مكانته في العالم العربي، لافتا الى ان الحوار مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن لبنان.

في سياق آخر، قال الوزير السعودي ان رئاسة المملكة لقمة العشرين العام الماضي اسست للانتعاش الاقتصادي العالمي. وأكد ان هناك تفاعلا دوليا كبيرا مع مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. أما عن الملف اليمني، فقد شدد على ان المملكة ملتزمة بمبادرتها حول اليمن، حيث البداية بوقف اطلاق نار شامل ثم حوار سياسي.

ورأى ان هناك بوادر لعودة العراق كعنصر فاعل في المنطقة مشيدا بتنظيم الانتخابات العراقية حصلت بنجاح ودون اضطرابات امنية وأفرزت نتيجة واضحة. اما عن التطورات على الساحة السودانية فقد قال ان أمن السودان له اهمية قصوى بالنسبة الى السعودية موضحا ان المطلوب في السودان حوار بين كل الأطراف للتوصل الى مخرجات مقبولة من الجميع. وجدد وزير الخارجية السعودي تمسك المملكة بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشددا على انه دون ذلك لن يكون هناك استقرار حقيقي.

وعن تفاصيل الحوار مع ايران كشف عن ان المحادثات ما زالت استكشافية ولم نصل الى نتائج جوهرية بعد موضحا انه ستكون هناك جولات محادثات اخرى مع ايران في المستقبل.

وفي تصريحاته لـرويترز قال الأمير فيصل لقد اجرينا اربع جولات من المحادثات حتى الآن. المحادثات ودية ولكنها لا تزال في سياق استكشافي ما زلنا نأمل ان تحقق تقدما ملموسا... لكن حتى الآن، لم نحرز تقدما كافيا لنكون متفائلين.

