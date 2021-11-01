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عربيات ودوليات

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البطريرك الماروني يطالب بـ«خطوات حاسمة» لنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج


بيروت - الوكالات: دعا البطريرك الماروني اللبناني بشارة الراعي الحكومة امس الى اتخاذ «خطوة حاسمة لنزع فتيل تفجير العلاقات اللبنانية الخليجية» بعد تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي.
ولم يحدد الراعي، الذي وجه دعوته الى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، في عظة يوم الأحد اي خطوات محددة.
واعتبر البطريرك الماروني ان «أهم انجاز للقوى السياسية هو عدم انجرارها في لعبة الدول، ولا سيما في هذه المرحلة الاقليمية الدقيقة» مشددا على «ضرورة اتخاذ موقف حاسمٍ دفاعا عن كل اللبنانيين، مقيمين أو في الخارج».


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