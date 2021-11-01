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عربيات ودوليات

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قطر تستنكر تصريحات قرداحي.. وعُمان تدعو إلى تجنُّب التصعيد


الدوحة - مسقط - الوكالات: أعلن بيان صادر من المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية القطرية ان قطر تستنكر التصريحات الأخيرة التي ادلى بها وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي والتي اثارت خلافا دبلوماسيا مع دول الخليج.
ودعت قطر الحكومة اللبنانية الى اتخاذ اجراءات عاجلة لتهدئة الأوضاع وللمساعدة في رأب الصدع بين الدول الشقيقة واصفة تصريحات قرداحي بأنها «غير مسؤولة».
وفي مسقط قالت وزارة الخارجية العمانية فى بيان ان سلطنة عُمان تعرب عن اسفها لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية ولبنان وتدعو الجميع الى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد.


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