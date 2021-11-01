«معركة» بالأسلحة البيضاء في جامعة الإسكندرية

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ألقت اجهزة الأمن المصرية، القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين طلبة كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية.

وقال مصدر امني ان المشاجرة اسفرت عن اصابة احد الطلبة بجرح قطعي في الرقبة نتيجة طعنة بسلاح ابيض، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح ان الأمن الاداري في كلية الحقوق استغاث برجال الشرطة، الذين حضروا وسيطروا على المشاجرة التي نشبت امام بوابة الكلية وتسببت في حالة من الذعر بين المارة.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمشاجرة، ويظهر فيه احد الأشخاص غارقا في دمائه، بينما سادت حالة من الهرج بين جميع المتواجدين امام باب كلية الحقوق في جامعة الاسكندرية.

وتسببت المشاجرة في حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل مغردون عن كيفية دخول الطلبة للكلية بأسلحة بيضاء، والسبب في عدم سيطرة الأمن الاداري للكلية على المشاجرة قبل تطورها بهذا الشكل.

وقد تم اخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.

الى ذلك، كشفت وزارة الداخلية المصرية، امس، ملابسات العثور على رئيس مدينة مصرية سابق وزوجته مقتولين بفيلتهما في محافظة مرسى مطروح شمالي البلاد.

وكان منشور قد تم تداوله على احدى الصفحات على فيسبوك تضمن العُثور على جثتي اللواء فتحي جاد رئيس مدينة حوش عيسى بالبحيرة السابق وزوجته مقتولين داخل فيلتهما بمرسى مطروح مساء الأربعاء الماضي.

وقالت الداخلية المصرية انه بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مطروح بمقتلهما، حيث اسفرت جهود الأجهزة الأمنية الى ان وراء ارتكاب الواقعة فني صيانة اطباق الستالايت وتم ضبطه.

وقامت الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات المثبتة بالشوارع المؤدية لفيلا المسؤول المصري السابق، واكتشفت ان آخر من تردد عليها شاب يعمل فني ستالايت.

وتبين ان المتهم توجه لمسكن المجني عليهما لتسليمها وحدة تحكم عن بعد ريموت كنترول وطلب من المسؤول السابق مبلغاً مالياً لمساعدته في شراء تروسيكل الا انه رفض، مضيفا انه اختمرت في ذهنه فكرة قتلهما والاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود لاعتقاده باحتفاظهما بمبالغ كبيرة داخل مسكنهما.

