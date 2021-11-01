علي جمعة: حب الرسول وآله نبض الحياة تدشين مشروع تطوير 40 مسجداً لآل البيت ? في مصر

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أكد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء «مؤسسة مودة»، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب المصري أن تدشين مشروع تطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها والبدء بتطوير مسجد السيدة عائشة بنت الإمام جعفر الصادق، يعكس حبنا لآل بيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.

وقال جمعة إن «تدشين مؤسسة مودة التي نبعت وقامت على ركن مهم جدا من أركان الحياة ألا وهو حب رسول الله -صلى الله عليه وآله-، فحب الرسول هو نبض الحياة.. حب الرسول هو باب الوصول لرب العالمين حب الرسول البداية الصحيحة لكل عمل رابح».

وأوضح أن إنشاء هذه المؤسسة عبارة عن مجموعة اتفقوا على المحبة والحب والعطاء وعلى أن نؤسس تلك المؤسسة وبدأنا بمسجد من المساجد التي تعد عنوانا لوحدة الأمة وحب آل بيت الله الكرام السيدة عائشة بنت الإمام جعفر الصادق -عليه السلام-. وختم د. جمعة بالقول: «أحبوا آل البيت فإن حبهم دليل على حب رسول الله وأحبوا رسول الله فإن حبه دليل على حب الله تعالى».

من جانبه، قال المستشار سمير جاويد، الأمين العام لـ«مؤسسة مودة»، إن المؤسسة قامت على المودة والحب للرسول، واتصال الود بأهل البيت عليهم السلام. وأضاف جاويد، خلال حفل تدشين تطوير المسجد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه اهتمام بالغ بتطوير مساجد آل البيت، وبعث برسالة واستراتيجية لتطويرها، فبدأت مؤسسة مودة في تطوير مسجد السيدة عائشة، موضحاً أن هناك 40 مسجداً لآل البيت في مصر، ستتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تطوير وإعمار كل من مسجد السيدة نفيسة، ومسجد الإمام الحسين، والسيدة زينب، فيما تولت مؤسسة مودة مسجد السيدة عائشة، وستواصل تطوير باقي مساجد آل البيت تباعاً.

