سيول عارمة تجتاح كردستان العراق

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أربيل- الوكالات: اجتاحت سيول جارفة مناطق سكنية شمالي محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق جراء هطول أمطار غزيرة منذ صباح السبت ما تسبب بفقدان طفل وغرق عدد من المنازل وتعطيل حركة السير، في حين قررت السلطات المحلية تعطيل الدوام امس.

وقال شهود عيان إن السيول القادمة من طريق مصيف صلاح الدين شمالي محافظة أربيل إثر هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت بغرق المنازل الواقعة على امتداد سيرها وصولا إلى مجمع كوري السكني في أربيل. وتداول عراقيون مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر غرق شوارع وبيوت عدة مناطق في أربيل، فيما أظهرت مشاهد مروعة لكميات كبيرة من المياه وهي تجتاح شوارع المحافظة وتبتلع سيارات في طريقها. وأضاف الشهود أن حركة السير توقفت في مناطق شمالي محافظة أربيل، مشيرين إلى أن طفلا على الأقل أصبح في عداد المفقودين بعد أن جرفته السيول بقوة على طريق مصيف صلاح الدين، ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

