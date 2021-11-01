بينيت: نخوض «حرباً باردة» ضد إيران

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: هدد رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت أمس بأن اسرائيل ستعمل كل ما هو مطلوب من أجل تحييد التهديد الايراني معتبراً أن هناك حرباً باردة بين إسرائيل وايران فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء تدريبات عسكرية لمحاكاة حرب واسعة النطاق مع حزب الله اللبناني.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي قبيل مغادرته إلى غلاسكو الاسكتلندية للمشاركة في مؤتمر المناخ الدولي. ورافقت طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15 قاذفة أميركية في رحلة عبر المنطقة، السبت، في تهديد واضح لإيران. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الرحلة تجسد التعاون العملياتي المستمر مع القوات الأميركية في المنطقة.

ونقلت تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين إعلانهم بدء تدريبات عسكرية لمحاكاة حرب واسعة النطاق مع حزب الله واختبار استجابة القوات لوابل من الصواريخ والهجمات الكيمياوية.

وبحسب موقع الصحيفة بدأ سلاح الجو الإسرائيلي بالتخطيط لمحاكاة تنفيذ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية في الأشهر المقبلة. وأضاف الموقع أن بعض جوانب خطة الضربة الجوية الإسرائيلية المحتملة، والتي لا تزال في مرحلة المسودة يمكن أن تكون جاهزة في غضون فترة زمنية قصيرة، في حين أن البعض الآخر من الخطة قد يستغرق أكثر من عام ليكون قابلاً للتنفيذ بشكل كامل.

وأكد رئيس هيئة الأركان في قوات الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، إيتزيك بار، أن التدريبات التي تنتهي الخميس ستحاكي، لأول مرة، سيناريو اندلاع نزاع عسكري شامل بالتزامن مع اندلاع اضطرابات داخل البلاد، موضحا أن ذلك يأتي بغية التأكد من استخلاص أجهزة الاستجابة السريعة، منها الجيش والشرطة وخدمات الإطفاء والإسعاف، الدروس من أحداث مايو الماضي، عندما شهد عدد من المدن العربية تصعيدا أمنيا بالتزامن مع الجولة الجديدة من القتال حول قطاع غزة.

وبالإضافة إلى سيناريو هجمات صاروخية مكثفة عبر الحدود من أراضي لبنان، تم إعداده استنادا إلى التقارير الاستخباراتية الحقيقية، ستشمل التدريبات التعامل مع احتمال استخدام حزب الله أسلحة كيماوية ضد الجيش ومرافق البنى التحتية في داخل إسرائيل. وستتدرب قوات الجبهة الداخلية على تنفيذ عمليات إجلاء واسعة النطاق من المناطق الحدودية والتعامل مع اكتظاظ المستشفيات في الشمال.

