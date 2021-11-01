طهران: لا مفاوضات قبل العودة إلى «صفر ترامب»

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طهران- روما- الوكالات: اشترطت إيران للعودة إلى التفاوض بشأن الاتفاق النووي موافقة واشنطن على العودة إلى النقطة التي انسحب منها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أي إلغاء جميع العقوبات اللاحقة التي فرضتها أميركا بعد انسحابها من الاتفاق عام 2018.

وقال وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان في حوار صحافي إننا نناقش كيفية التفاوض واستئنافه مؤكدا هناك طريق واحد وبسيط للعودة إلى التفاوض، وهو الموافقة على العودة إلى النقطة التي انسحب منها ترامب.

وتابع باعتقادي، إذا كانت هناك إرادة جادة في أميركا للعودة إلى الاتفاق النووي، لا نحتاج إلى كل هذه المفاوضات على الإطلاق. يكفي أن يصدر الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً اعتباراً من الغد يعلن من خلاله العودة إلى النقطة التي انسحب منها ترامب. لكن المشكلة هي أننا نسمع هذه الإرادة والنية في رسائل الأميركيين، لكننا لا نرى هذه الإرادة على أرض الواقع.

وفي السياق نفسه، قال عبداللهيان على أية حال، نحن أحد الأطراف في المفاوضات، وبقية الدول في الطرف الآخر لكننا الطرف الرئيسي في ذلك ويجب علينا أن نرى كيف يمكننا العمل لضمان أقصى قدر من الحقوق والمصالح لشعبنا.

وحول تأثير المفاوضات النووية على علاقات إيران الإقليمية قال وزير الخارجية الإيراني علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث خلال المفاوضات وما إذا كانت الأطراف الأخرى لديها إرادة جادة بمواصلة المفاوضات، مؤكداً أن طاولة المفاوضات هي نوع من الصراع والحرب الدبلوماسية، ويجب الدفاع عن مصالح البلاد، حسب تعبيره. في المقابل حضت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيرانَ على استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، من أجل تجنب تصعيد خطير. وقال زعماء الدول الأربع الذين يأملون في إقناع طهران بوقف تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من درجة صنع الأسلحة، إنهم يريدون حلا عن طريق التفاوض. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في بيان مشترك هذا سيكون ممكنا فحسب إذا غيرت إيران مسارها. وأضاف البيان الذي صدر عقب اجتماع الزعماء الأربعة على هامش قمة مجموعة العشرين نحث الرئيس (إبراهيم) رئيسي على اغتنام هذه الفرصة والعمل بنية صادقة حتى يمكن الوصول بالمفاوضات إلى نتيجة عاجلة.ونبّه الزعماء الأربعة إلى أنها الطريقة الآمنة الوحيدة لتجنب تصعيد خطير لن يكون في مصلحة أي دولة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين إن الاجتماع بشأن إيران الذي عُقد استجابة لمبادرة من ميركل، أتاح للزعماء فرصة بحث القضية قبل استئناف المحادثات النووية.

