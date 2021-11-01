بايدن وأردوغان يبحثان ملفات سورية وليبيا.. والمخاوف بشأن «S-400»

عربيات ودوليات

روما- الوكالات: أعلن البيت الأبيض في بيان، أمس أن الرئيس الأميركي جو بايدن التقى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين في روما. وأكد بايدن رغبته في الحفاظ على «علاقات بناءة وتوسيع مجالات التعاون وإدارة الخلافات بشكل فعال» مع تركيا. وأعرب عن تقديره «لمساهمات تركيا لما يقرب من عقدين من الزمن في مهمة الناتو في أفغانستان». وناقش الرئيسان «العملية السياسية في سورية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، والانتخابات في ليبيا، والوضع في شرق البحر المتوسط والجهود الدبلوماسية في جنوب القوقاز»، بحسب البيان. وأعاد بايدن التأكيد على «الشراكة الدفاعية، وأهمية تركيا كحليف في الناتو»، وأشار إلى «مخاوف الولايات المتحدة بشأن امتلاك تركيا لنظام الصواريخ الروسي S-400». كما أكد الرئيس الأميركي أهمية «المؤسسات الديموقراطية القوية، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، من أجل السلام والازدهار».

وكان مسؤول أميركي، قد قال السبت، إن بايدن سيحذر نظيره التركي خلال الاجتماع من أن أي «إجراءات متهورة» لن تفيد العلاقات الأميركية التركية، وأنه يجب تجنب الأزمات.

وكان أردوغان قد أمر في وقت سابق من هذا الشهر بإعلان 10 مبعوثين، بمن فيهم السفير الأميركي، «شخصا غير مرغوب فيه» لسعيهم للإفراج عن الناشط المسجون عثمان كافالا، على الرغم من أنه تراجع في وقت لاحق عن التهديد بطردهم. وحسبما نقلت «رويترز»، قال المسؤول الأميركي للصحافيين «بالتأكيد سيشير الرئيس إلى أننا بحاجة إلى إيجاد طريقة لتجنب أزمات من هذا القبيل في المستقبل، وأن العمل المتهور لن يفيد الشراكة والتحالف بين الولايات المتحدة وتركيا». وقال المسؤول إن اجتماعا بين الزعيمين ربما لم يكن ليحدث لو طرد أردوغان السفير الأميركي. إلا أنه قال إن هذه المسألة قد حلت في الوقت الراهن على الأقل.

