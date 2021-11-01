ثلاثة صواريخ تستهدف المنطقة الخضراء في بغداد بغداد- الوكالات:

عربيات ودوليات

سقطت ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا فجر أمس بالقرب من المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية ومقرات حكومية في العاصمة العراقية، وفق ما ذكر مصدر أمني، في هجوم يأتي بعد أسابيع من انتخابات تشريعية تعترض على نتائجها بعض الأطراف. وهذا الهجوم الذي اقتصرت أضراره على الماديات ولم يوقع إصابات، هو الأول منذ نحو أربعة أشهر قرب المنطقة الخضراء. وقال المصدر إن «ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على منطقة المنصور في بغداد» وقع أحدها «قرب مستشفى الهلال الأحمر» والآخر «في شارع الأميرات قرب السياج الخارجي للمصرف الاقتصادي»، موضحاً أن «البناية (المصرف) مهجورة». أما الثالث فقد «سقط في بداية مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه اسالة المنصور». ظهور علني «صوتي» لقائد طالبان الغامض هبة الله أخوند زاده قندهار- الوكالات: شارك القائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوند زاده الذي قال البعض إنه قتل والبعض الآخر إنه مختبئ في باكستان، في تجمع في مدرسة قرآنية مساء السبت في قندهار بجنوب أفغانستان في أول ظهور علني له منذ تعيينه في 2016، كما أعلنت حكومة طالبان امس. وقالت حكومة طالبان في رسالة إن أخوند زاده ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ وأرفقت الحكومة إعلانها بتسجيل صوتي لتأكيد المعلومات. وذكر مصدر محلي أن الملا اخوند زاده وصل إلى هذه المدرسة القرآنية في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة جدا، ولم يُسمح بالتقاط أي صورة له. وفي هذا التسجيل الصوتي الذي تم توزيعه، يسمع صوت الملا اخوند زاده بشكل غير واضح وهو يتلو أدعية. وباستثناء رسائل سنوية نادرة خلال الأعياد الإسلامية، كان القائد الأعلى لطالبان يلتزم أكبر قدر من التكتم بشأن شخصيته. وحتى الانسحاب الأميركي من البلاد لم يكن أحد يعرف مكان وجوده أو ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة. ووزّعت حركة طالبان صورة واحدة فقط له يظهر فيها بلحية رمادية ومعتمرا عمامة. واخوند زاده لم يكن معروفا نسبيا قبل أن يتولى في 2016 قيادة الحركة خلفا للملا أختر محمد منصور الذي قُتل في ضربة لطائرة مسيرة أميركية في باكستان. وكان مهتما بالشؤون القضائية والدينية أكثر من المسائل العسكرية. وكان نجل رجل الدين المتحدر من قندهار قلب اراضي البشتون في جنوب أفغانستان ومهد حركة طالبان، يتمتع بنفوذ كبير داخل الحركة قبل تعيينه قائدا لها. وكان يتولى إدارة نظامها القضائي. وكانت حركة طالبان أعلنت في سبتمبر أن قائدها الأعلى يقيم «منذ البداية» في قندهار بعدما التزمت الصمت لفترة طويلة بشأن مكان وجوده. وأكدت حينذاك أنه سيظهر «قريبا علنا». «مهمة سلام» محتملة للبابا فرانسيس إلى كوريا الشمالية قال رئيس أساقفة الفاتيكان، إن الفاتيكان يعمل على زيارة محتملة للبابا فرانسيس إلى كوريا الشمالية، بعد أن طلب رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، من البابا ذلك، وذلك لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية. وقال رئيس الأساقفة، لازارو يو هيونغ سيك، للصحافيين الذين رافقوا مون في رحلته إلى إيطاليا، السبت «إنها حقيقة أن الكرسي الرسولي يبذل جهودا لتهيئة الظروف من خلال طرق مختلفة لكي يذهب البابا إلى كوريا الشمالية». وتابع يو مشيرا إلى أن «مسؤولي الفاتيكان التقوا بمسؤولين من كوريا الشمالية في سفارة كوريا الشمالية في روما». وأضاف أنه «بغض النظر عن الزيارة البابوية المحتملة لكوريا الشمالية، فإن الفاتيكان مستعد لتقديم المساعدة الإنسانية لكوريا الشمالية».