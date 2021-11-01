برشلونة تابع إهدار النقاط!

دوليه

تابع برشلونة إهدار النقاط بعد اقالة مدربه الهولندي رونالد كومان اثر تعادله أمام ألافيس 1-1، فيما سجل البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور ثنائية ليعيد ريال مدريد الى نغمة الانتصارات وصدارة الدوري الإسباني، بفوزه 2-1 على مضيفه إلتشي، ولحق به إشبيلية بعد فوزه على ضيفه أوساسونا 2-0، أول من أمس ضمن المرحلة الثانية عشرة.

وعلى ملعب كامب نو أمام 37278 متفرجاً وفي أوّل مباراة لبرشلونة الجريح منذ إقالة مدربه الهولندي رونالد كومان، تعادل بطل اسبانيا 26 مرة مع ضيفه

ألافيس. ورفع النادي الكتالوني الذي لم يفز في مبارياته الثلاث الأخيرة، رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، مقابل 10 للضيف في المركز الـ 16. وكان رئيس النادي جوان لابورتا أقال المدافع الشهير السابق عقب خسارتين توالياً أمام رايو فايكانو 1-0 الأربعاء، وقبلها في الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد 1-2،

ليعين مدرب الفريق الرديف سيرجي بارجوان بدلاً منه.

واضطر بارجوان الذي سيشرف على الفريق أقله في مباراتين، الأولى كانت هذه الأمسية والثانية أمام دينامو كييف

الاوكراني في دوري أبطال أوروبا غدا، إلى التعامل مع مشكلة كثرة الاصابات مع ما لا يقل عن 8 لاعبين في العيادة، أبرزهم أنسو فاتي والفرنسي عثمان ديمبيليه والدنماركي مارتن برايثوايت وسيرجي روبرتو والهولندي فرنكي دي يونغ.

وتعويضاً لهذه الغيابات، دفع بالشابين نيكو غونزاليس (19 عاماً) وغافي (17) في الوسط، والهولندي ممفيس ديباي (27) والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (33) في الهجوم، لكن الأخير خرج في الدقيقة الـ 41 بسبب آلام في صدره وترك مكانه للبرازيلي فيليبي كوتينيو.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة ثانية بخروج مدافعه المخضرم جيرار بيكيه للاصابة أيضاً ليحل بدلاً منه الفرنسي كليمون لانغليه (70). ورغم أن ألافيس خسر 7 من مبارياته الثماني الأولى هذا الموسم، لكنه توجه إلى «كامب نو» متسلحاً بفوزين توالياً في المرحلتين الاخيرتين على قاديش 2-0 وإلتشي 1-0.

واستحوذ برشلونة على الكرة بنسبة 80 في المئة مع 3 تسديدات، منها اثنتان بين الخشبات الثلاث، ولكن مع عقم هجومي في الشوط الأوّل، ولاحت أوّل فرصة

حقيقية له في الدقيقة الـ 45 بتسديدة من ديباي التقطها الحارس أنتونيو سيفيرا. وترجم برشلونة أفضليته في الشوط الثاني، بافتتاحه التسجيل عبر تسديدة بينية بالقدم اليمنى من ديباي على الجهة اليسرى من خارج المنطقة ركنت في الزاوية العليا المعاكسة (49)، ليسجل هدفه الخامس في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم. واعتقد المضيف انه قام بالأصعب، ليتلقى بعد 3 دقائق هدف التعادل من المهاجم لويس ريوخا بعدما ضرب الدفاع الكتالوني بعد تمريرة بالكعب من خوسيلو لينفرد بالحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن ويتجاوزه ويسدد في المرمى الخالي.

وفي المباراة الثانية أحرز فينيسيوس (21 عامًا) الهدفين في الدقيقتين الـ 22 والـ 73 رافعًا رصيده الى سبعة أهداف في الليغا، ليحتل وصافة ترتيب الهدافين

خلف زميله الفرنسي كريم بنزيمة (9) الذي غاب عن المباراة. وأكمل أصحاب الارض ربع الساعة الاخير بعشرة لاعبين

بعد طرد راوول غوتي إثر إنذار ثانٍ (63) قبل أن يقلص البديل بيري ميا الفارق (86).

وكان نادي العاصمة اكتفى بالتعادل السلبي على أرضه ضد أوساسونا الأربعاء في أعقاب فوزه بالكلاسيكو ضد غريمه برشلونة في معقل الاخير الاسبوع الفائت.

ورفع فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي رصيده الى 24 نقطة من 11 مباراة (لديه مباراة مؤجلة) بفارق الأهداف عن إشبيلية الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة أيضاً.

وأثنى أنشيلوتي مع نهاية اللقاء على فينيسيوس قائلاً «لم أفعل أي شيء على وجه الخصوص. لقد منحته فرصة للعب والثقة التي يستحقها ولأنه يلعب بشكل جيد جداً، فقد سجل الكثير من الأهداف».وأضاف «أنا لست ساحرًا، لقد حاولت التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة. الآن لديه الثقة وكل ما يقوم به، ينجح به... يعتاد تدريجياً على اللعب أكثر قليلاً في المحور ولديه الصفات والسرعة للقيام بذلك».

وعلى ملعب رامون سانشيز-بيخوان، حقق إشبيلية فوزه السابع مقابل 3 تعادلات وخسارة.

