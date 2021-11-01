تشلسي استغل تعثر ليفربول

دوليه

استغل تشلسي على أكمل وجه تعثر ليفربول أمام ضيفه برايتون 2-2 بعدما كان متقدماً بهدفين، وخسارة مانشستر سيتي على أرضه أمام كريستال بالاس 0-2 متأثراً بالنقص العددي في صفوفه، ليبتعد في الصدارة بعد تغلبه على مضيفه نيوكاسل 3-0 أول من امس في المرحلة 10 من الدوري الإنكليزي والتي تنفس فيها مان يونايتد الصعداء باكتساحه مضيفه توتنهام 3-0 بفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو. على ملعب «سانت جيمس بارك»، فرض ريس جيمس نفسه نجم اللقاء وأكد المستوى المميز الذي يقدمه هذا الموسم في صفوف أبطال أوروبا بعدما سجل ثنائية، ليصبح أفضل لاعب في الدوري الممتاز من حيث التسجيل والتمرير معاً بأربعة أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة. وقاد جيمس النادي اللندني لفوزه الثالث توالياً على نيوكاسل والثامن هذا الموسم مقابل تعادل وهزيمة، رافعاً رصيده الى 25 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث عن ليفربول وخمس عن مانشستر سيتي.

وبعد معاناته طويلاً في الشوط الأول ومستهل الشوط الثاني لوصول الى شباك الحارس كارل دارلو، نجح تشلسي أخيراً في فك شيفرة دفاع نيوكاسل وافتتح التسجيل في الدقيقة الـ 65 عبر جيمس بعد عرضية من كالوم هودسون أودوي.

وحرر هذا الهدف فريق المدرب الألماني توماس توخل، فأضاف الثاني عبر ريس جيمس أيضاً في الدقيقة الـ 77 بتسديدة من داخل المنطقة، قبل أن يوجه الإيطالي جورجينيو الضربة القاضية لأصحاب الأرض بعد ثوانٍ معدودة من ركلة جزاء انتزعها الألماني كاي هافيرتس من الحارس. وعلى ملعب «أنفيلد»، اعتقد ليفربول أنه حقق ثأره من ضيفه برايتون الذي أسقط «الحمر» على ملعبهم صفر-1 الموسم الماضي، وذلك بتقدمه بهدفين نظيفين إلا أن الضيوف انتفضوا في أواخر الشوط الأول وبداية الثاني وانتزعوا نقطة من رجال المدرب الألماني يورغن كلوب القادمين من انتصار ساحق تاريخي على الغريم مان يونايتد 5-0 في معقله.

وعلى «استاد الاتحاد»، مني سيتي بخيبة ثانية توالياً في غضون أسبوع بتلقيه هزيمته الثانية للموسم بعد خسارته أمام كريستال بالاس 0-2 في مباراة أكملها فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعشرة لاعبين منذ الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وخفف رونالدو الضغط عن كاهل مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير الذي وجد نفسه في وضع صعب بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول والتي سبقها الخروج من الدور الثالث لكأس الرابطة على يد وست هام والخسارة في الدوري أمام أستون فيلا وليستر والتعادل مع إيفرتون، وذلك بقيادته للفوز على توتنهام 3-0 في معقل الأخير. ومهد النجم البرتغالي الطريق أمام فريقه الجديد- القديم بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 39 بتسديدة على «الطاير» بعد تمريرة من مواطنه برونو فرنانديش، ثم مرر كرة الهدف الثاني للأوروغوياني إدينسون كافاني (64) قبل أن يحسم بديله ماركوس راشفورد النتيجة بهدف ثالث بعد تمريرة من الأسكتلندي سكوت ماكتوميني (86). ورفع رونالدو رصيده الى 4 أهداف في الدوري منذ قدومه من يوفنتوس الصيف المنصرم وسبعة في جميع المسابقات، مانحاً فريق سولشاير نقطته الـ17 في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف وست هام وأمام أرسنال الذي تابع زحفه نحو مقدمة الترتيب عندما جمّد انتفاضة ليستر سيتي وعاد بفوز ثمين بهدفين من عقر داره، فيما مني جاره سبيرز بهزيمته الخامسة وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثامن.

