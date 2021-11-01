بايرن انتفض بـ «خماسية»

دوليه

وضع بايرن ميونخ سقوطه التاريخي في كأس ألمانيا خلف ظهره، واستعاد عادات الفوز في الدوري المحلي بفوزه على مضيفه أونيون برلين 5-2 ليعزز صدارته، فيما لاحقه بوروسيا دورتموند كظله بعد فوزه على ضيفه كولن 2-0 أول من أمس في المرحلة العاشرة.

ورفع الفريق البافاري الذي حقق فوزه الثامن هذا الموسم مقابل تعادل خسارة، رصيده في المركز الاوّل إلى 25 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن دورتموند، فيما أبقى فرايبورغ الثالث على فارق النقاط الثلاث مع المتصدر بفوزه على غرويتر فورث 3-1.

وفي العاصمة، استعاد بايرن هيبته التي فقدها أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخسارة مذلة بخماسية في دور الـ 16 من الكأس المحلية هي الاقسى له منذ عام 1978، بفوزه على أونيون برلين، مسجلاً للمرة الرابعة هذا الموسم خماسية في مرمى منافسيه. واستعد بايرن بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي منتصف الأسبوع المقبل ضد بنفيكا البرتغالي (فاز البافاري ذهاباً برباعية نظيفة) في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيسمح له الفوز بضمان تأهله رسمياً إلى الدور التالي لأنه يتصدر مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 انتصارات. وفرض العملاق البافاري نفسه أمام خصم عنيد فشل في الفوز عليه في الموسم الماضي (1-1 ذهاباً وإياباً)، حيث كان أونيون برلين الفريق الوحيد الذي لم ينجح في الفوز عليه في طريقه للفوز بلقبه التاسع توالياً. وفي المباراة الثانية على ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند، افتتح الفريق الاصفر والأسود التسجيل في الدقيقة الـ 40 بفضل لاعبه المتألق في الفترة الأخيرة البلجيكي ثورغان هازار. واضاف اللاعب الشاب البديل ستيفن تيغيس (23 عاماً) الثاني بعد تمريرة

من يوليان برانت في الدقيقة الـ 63.

