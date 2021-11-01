فيرونا عقّد الأمور على يوفنتوس

دوليه

عقد هيلاس فيرونا الأمور على يوفنتوس ومدربه الجديد-القديم ماسيميليانو أليغري، وذلك بعدما ألحق بفريق «السيدة العجوز» الهزيمة الثانية توالياً والرابعة هذا الموسم بالفوز عليه 2-1 أول من امس في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي. ودخل يوفنتوس لقاءه وهيلاس فيرونا بمعنويات مهزوزة تماماً بعد سقوطه في منتصف الأسبوع على أرضه أمام ساسوولو 1-2، ما جعل أليغري في موقف صعب ثم زادت الصعوبة بعدما فشل «بيانكونيري» في إظهار أي رد فعل أمام فريق يقدم أداءً مضاعفاً في مواجهة عملاق تورينو في كل زيارة للأخير الى ملعبه. وبهذه الهزيمة التي تحققت قبل مرور ربع ساعة على بداية اللقاء بعدما تخلف يوفنتوس بهدفين في الدقيقتين الـ 11 والـ 14 للأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني، قبل أن يقلّص البديل الأميركي وستون ماكيني الفارق متأخراً (80)، بات فريق أليغري مهدداً بالتراجع كثيراً في الترتيب. وخسر يوفنتوس مركزه السابع بفارق الأهداف لمصلحة فيرونا الذي لم يخسر أمام عملاق تورينو في المباريات الثلاث الأخيرة التي جمعتهما على ملعب «مارك أنتونيو بنتيغودي» (فوزان وتعادل)، وبات مهدداً بالتراجع أكثر بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة وبفارق الأهداف أمام خصمه المقبل فيورنتينا، و13 نقطة عن نابولي المتصدر. وجاءت خسارة اول من امس على يد فريق يُشرف عليه منذ منتصف سبتمبر الكرواتي إيغور تودور الذي تألق كمدافع في صفوف يوفنتوس بين 1998 و2007 وكان مساعداً لمدربه أندريا بيرلو في الموسم الماضي. ومنذ تسلمه تدريب الفريق خلفاً لأوزيبيو دي فرانشيسكو في 14 سبتمبر، حصد هيلاس فيرونا 15 نقطة ووحدهما نابولي وميلان يتفوقان عليه خلال هذه الفترة بـ19 لكل منهما. في الضفة المقابلة، تسير الأمور باتجاه معاكس بالنسبة ليوفنتوس إذ اهتزت شباكه بـ15 هدفاً في 11 مباراة حتى الآن، في أداء دفاعي هو الأسوأ له منذ موسم 1961-1962 حين حلّ في النهاية في المركز الثاني عشر. كما اكتفى فريق أليغري بتسجيل 15 هدفاً، ما يجعل فارق الأهداف المسجلة والتي تلقاها صفراً. وأقر أليغري بأن «مباراة اليوم قد تكون حسمت الأمور بالنسبة للمنافسة على الدوري، الآن سنفكر في دوري أبطال أوروبا (غدا ضد زينيت سان بطرسبورغ الروسي)، بعد ذلك فيورنتينا... علينا التغيير، أنا أوّل شخص يدرك ذلك. لقد سبق أن تحدثت كثيراً والآن نحتاج التزام الصمت والعمل». وتحضر أتالانتا لمباراته الثأرية المصيرية منتصف الأسبوع المقبل أمام ضيفه مان يونايتد الإنكليزي بشكل مهزوز، وذلك بعدما احتاج هدفاً في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لإدراك التعادل 2-2 وتجنب السقوط مجدداً على أرضه أمام لاتسيو.