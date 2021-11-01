هدف الخزري الخيالي منح سانت إيتيان التعادل

دوليه

صار النجم التونسي وهبي الخزري حديث العالم خلال دقائق بعدما سجّل أحد أجمل أهداف هذا الموسم في البطولات الخمس الكبرى. ومنح هدف وهبي الخزري فريقه سانت إيتيان التعادل 1-1 أمام مضيفه ميتز في الدقيقة الـ 16 ضمن الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الفرنسي. وجاء هدف وهبي الخزري بعد تسديدة رائعة من منتصف ملعب فريقه عندما استغل تقدم الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا. وتكمن جمالية هدف الخزري نظراً لتسلمه الكرة من داخل منطقة جزاء فريقه والجري بها قبل أن يسدد من مسافة 68 متراً. وافتتح متز التسجيل منذ الدقيقة التاسعة من ركلة حرة بعيدة نفذها الجزائري فريد بولاية، لكن تقدم أصحاب الأرض لم يدم طويلاً لأن الخزري رد بهدف أروع في الدقيقة ال 16. ونقلت وسائل الإعلام عن الخرزي: «حاولت هذا الأمر مرات عدة وكانوا يسخرون مني في بعض الأحيان، لكن عندما تدخل الكرة يكون الأمر جميلاً، الأهم هو أن ذلك صب في مصلحة الفريق» الذي يقبع في ذيل الترتيب من دون أيّ فوز حتى الآن وبست نقاط من ستة تعادلات، بينها ثلاثة في مبارياته الأربع الأخيرة، فيما بات رصيد متز سبع نقاط في المركز الثامن عشر مؤقتاً بفوز وأربعة تعادلات.