اختتام الجولة الثانية لـ «الموتوسيرف»

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اختتمت اول من امس منافسات الجولة الثانية من سباق بطولة الكويت للموتو سيرف 2021 التي نظمها نادي الرياضات البحرية على شاطئ الخيران بمشاركة 20 متسابقا.

وقال رئيس مجلس ادارة النادي محمد الزنكي ان منافسات الجولة الثانية استمرت يوما واحدا تنافس فيها المتسابقون بثلاث فئات مختلفة وأسفرت عن فوز المتسابق حسن بوعباس بالمركز الأول في فئة المحترفين تلاه صالح الرزيجان ثانيا وأحمد البغلي ثالثا. واضاف الزنكي ان المتسابق فارس رمضان فاز بالمركز الأول في فئة الهواة تلاه حمد الحداد ثانيا وحمد الخشتي ثالثا. في حين حصلت المتسابقة الجود الصباح على المركز الأول في منافسات السيدات تلتها منيرة الشطي ثانيا وفضة الدويسان ثالثا.

