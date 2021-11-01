«الكرة» يطالب بتفرغ اللاعبين

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طالب رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف جميع الوزارات والهيئات والجامعات والمعاهد التعاون مع الاتحاد واللاعبين من خلال قبول تفرغات لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي.

وقال رئيس الاتحاد إن عددا من لاعبي الأولمبي عادوا من أوزبكستان بعد مباراة المنتخب السعودي، وذلك بسبب عدم قبول تفرغهم وهو أمر غير مقبول في الوقت الحالي لاسيما وأن اللاعبين في مهمة وطنية وتمكنوا من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً بعد ظهورهم بمستوى مميز وروح قتالية كبيرة.

وأشار الشيح أحمد اليوسف أن الأزرق تنتظره مواجهتان وديتان في 11 و15 نوفمبر المقبل مع منتخبي التشيك وليتوانيا، وسيغادر على إثر ذلك يوم 8 نوفمبر لذلك يجب تسهيل مهمتهم من خلال قبول تفرغاتهم لأنهم يمثلون الوطن ويسعون إلى الظهور بمستوى يليق باسم الكويت.

وعاد مدافع المنتخب الأولمبي حمد القلاف إلى البلاد بسبب ظروفه الدراسية بالجامعة، وذلك بعد مشاركته في مباراتي الأزرق أمام بنغلاديش والسعودية في المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وأسهم القلاف في تأهل الأزرق الأولمبي إلى النهائيات التي ستقام في أوزبكستان نوفمبر من العام 2022، وذلك بعد تألقه في مباراة السعودية التي انتهت بفوز الأزرق 2-1 أول من أمس ضمن الجولة الثانية من المجموعة.

ورفع الازرق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن أوزبكستان مستضيفة النهائيات والتي لن تحسب نتائجها في التصفيات، مقابل نقطة واحد للسعودية في المركز الثالث ولا شيء لبنغلاديش الأخيرة. ويخوض الأزرق الأولمبي غدا الثلاثاء مباراته الأخيرة في المجموعة أمام أوزبكستان والتي لن تؤثر نتيجتها على تأهله إلى النهائيات.

من جانب آخر، أشاد رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة فهد الهملان بالأداء الذي قدمه لاعبو المنتخب الأولمبي ما قاد إلى حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا في أوزبكستان تحت 23 عاماً وذلك عن المجموعة الرابعة في التصفيات.

واعتبر رئيس وفد المنتخب في اوزبكستان أن هذا التأهل نتيجة الاهتمام والدعم الذي قدمه مجلس ادارة الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، وتذليل جميع العقبات والمعوقات، ما أسهم في الوصول إلى الهدف المنشود.

ووجه الهملان الشكر إلى اللاعبين وحرصهم على تقديم افضل المستويات في التصفيات، كما وجه الشكر إلى الأجهزة الإدارية والفنية والطبية على جهودهم في الفترة الماضية.

