العربي يواجه النصر في «سلة الأولى» اليوم

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يخوض العربي مواجهة قوية أمام النصر في الـ 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة التي تشهد لقاء آخر يجمع الساحل مع التضامن في الـ 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويدخل العربي اللقاء برصيد نقطتين من فوزه على الصليبخات في انطلاق البطولة، وهو الرصيد ذاته لفرق اليرموك والنصر والشباب والساحل، فيما يملك التضامن والصليبخات نقطة وحيدة.

وينص نظام البطولة على اقامة دوري بين الفرق السبعة على ان يتأهل الاول الى الدوري الممتاز مباشرةً فيما ينتظر وصيف بطل الدرجة الاولى خامس الدوري الممتاز من أجل خوض ثلاث مباريات والفائز باثنتين يتأهل الى الممتاز في الموسم المقبل.

ويشارك منتخب الشباب في البطولة وتعتبر مواجهاته ودية ولا تدخل نتيجتها في حساب النقاط بين الفرق، وهو خاض مباراتين خسرهما أمام الشباب والصليبخات.

وستكون المواجة ساخنة بين العربي والنصر قياساً على مستوى الفريقين في مباراتهما الأولى في البطولة إذ تمكنا من الفوز بفارق كبير وبغلّة تسجيلية تجاوزت مئة نقطة وما يؤكد جهوزية الطرفين للمنافسة على لقب البطولة.

وفي المباراة الثانية يسعى الساحل والتضامن إلى تحقيق فوزهما الأول في البطولة بعد سقوطهما في المرحلة الماضية أمام اليرموك والنصر.

