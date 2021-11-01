الثناء واجب.. وإلى الأمام

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نعم يجب ان نثني على أداء وفوز منتخبنا تحت 23 سنة على المنتخب السعودي الشقيق المعد فنيا واداريا افضل منا... وما يجعلني اثني على هذا الفريق هو اصرارهم على الفوز بالمباراة لانها الفرصة الاخيرة لهم للتأهل و اثبات وجودهم والبدء بعودة الفرحة للجماهير الكويتية المتعطشة لاي فوز في اي مباراة للمنتخبات الكويتية بكرة القدم وايضا في الرياضات الاخرى... فما عانيناه في السنوات السابقة من سوء ادارة و فساد في مختلف مناحي الحياة كان له أثر في اخفاقنا رياضيا بشكل خاص اذا ما اتفقنا على أن في الكويت دائما يقاس مدى تقدمنا رياضيا عندما نفوز بكرة القدم أولا... وقد اعجبتني مقولة رئيس الاتحاد الحالي الشيخ أحمد اليوسف عندما قال: بأن هذا الفريق سيمثلنا حتى على المستوى الاول للمنتخب بالبطولات المقبلة... الخ. مقولة صحيحة من شخص يفترض ان يكون خبرة في مجال اللعبة ولا يتغير قوله مستقبلا من اي ضغط خارجي مهما كانت النتائج... فالاستقرار مهم لاي مدرب ينشد تكوين فريق جديد والاستعانة باللاعبين الخبرة مهمة، ولكن في التوقيت المناسب وفي المباريات المهمة المقبلة... فيجب التفكير جديا في كيفية تكملة مشوار تشكيل فريق جديد للمنتخب الاول بكرة القدم... اتمنى ألا تتغير هذه الفكرة عندما يتغير اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الحالي بقيادة من ليست لديهم خبرة في ادارة كرة القدم! وان كنا نتمنى لمن سيدير الاتحاد القادم التوفيق... فيا اخوان عندما تشكل فريقاً تحت 23 سنة فأنت تشكل فريق الرجال وليس الشباب. فاللاعب يجب ان يلعب بالفريق الاول على الاقل من سن 18 سنة فما بالك بهذا الفريق الذي يكبر هذا السن بخمس سنوات.. بالتأكيد الاعداد الفني مطلوب للمرحلة التالية للعب بالبطولات القارية والعالمية من اناس متخصصين بفنون اللعبة وليس بتجارة العقارات.... وغيرها... والله من وراء القصد.

