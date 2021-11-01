برونزية للعوضي في «الآسيوية للتنس»

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حقق نجم المنتخب الوطني للتنس محمد العوضي إنجازاً جديداً للتنس الكويتي بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الأسبوع الأول من البطولة الدولية الآسيوية للناشئين تحت 14 سنة المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى السادس من الشهر الجاري بمشاركة 20 دولة آسيوية وذلك تحت إشراف كل من الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة.

وفي تصريح له، أعرب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر عن سعادته بهذا الإنجاز الدولي والإقليمي المهم الذي يضاف إلى الإنجازات العديدة للتنس الكويتي. كما هنأ نجم المنتخب محمد العوضي بهذا الإنجاز، وأشاد بأدائه المتميز في البطولة على الرغم من مشاركة لاعبين ذوي مستويات مرتفعة من دول متقدمة في لعبة التنس، كما تمنى له التوفيق وتحقيق نتيجة طيبة في بطولة الأسبوع الثاني التي تختتم في السادس من الشهر الجاري.

وفي ختام تصريحه، أكد الجابر أن الاتحاد الكويتي يولي هذه الفئة السنية من الناشئين اهتماماً كبيراً ويهيئ لها كل الظروف والإمكانات من خلال التدريب في مجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس بأكاديمية نادال التي تتولى تدريب لاعبي المنتخب، وتمنى أن يؤتي هذا الاهتمام الكبير بالناشئين ثماره في المستقبل القريب.

