الكويت بطلة «الخليج للأسكواش»

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أحرز منتخب الاسكواش اول من امس لقب البطولة الخليجية للعبة بعد اقتناص خمس ميداليات ذهبية. واحتل منتخب الكويت المركز الأول في خمس مسابقات من أصل ثمان تضمنتها البطولة التي احتضنها مجمع سالم الصباح الدولي للاسكواش على مدار سبعة أيام إذ حسم لاعبوه ألقاب الفرق والفردي لفئتي العمومي وتحت 19 سنة والفردي تحت 17 سنة. ونال المنتخب السعودي المركز الثاني في الترتيب العام بعد الظفر بمسابقتي الفردي والفرق لفئة تحت 15 سنة محققا ميداليتين ذهبيتين وجاء منتخب قطر ثالثا إثر فوزه بمسابقة الفرق لفئة تحت 17 سنة محققا ذهبية واحدة. كانت منافسات اليوم الأخير من البطولة أسفرت عن فوز منتخب الكويت بالميدالية الذهبية في فئة العمومي إثر تغلبه على نظيره القطري بنتيجة 3 - 0 لينال الأخير الميدالية الفضية في حين ذهب المركز الثالث لمصلحة منتخبي البحرين والسعودية. وشهدت منافسات الفرق تحت 17 سنة تحقيق منتخب قطر المرتبة الأولى إثر فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة 3 - 2 بعد تنافس قوي ليكتفي الأخير بالمركز الثاني والميدالية الفضية وذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخبي السعودية والبحرين.من جانبه، قال رئيس اتحاد اللعبة وليد الصميعي إن البطولة نجحت تنظيميا وفنيا وشهدت بروز عدد من اللاعبين المميزين لاسيما في الفئات السنية الصغيرة، معربا عن سعادته بتحقيق منتخب الكويت المركز الأول. وأضاف الصميعي ان هذه البطولة تعد تجهيزا مميزا للاعبي منتخب الكويت المزمع مشاركتهم خلال الفترة المقبلة في عدد من البطولات الآسيوية لفئات العمومي والشباب والناشئين، موضحا أن الاتحاد سيركز على إشراك اللاعبين الناشئين والشباب في البطولات الخارجية لبناء جيل قوي يخدم المنتخب الأول. من جانبه، قال اللاعب عمار التميمي إن هذه البطولة شهدت مشاركة المنتخب العماني للمرة الأولى في حين ظهر المنتخب السعودي بـ«صورة مبهرة» خاصة في فئة تحت 15 سنة. وأشاد التميمي بـ «المستوى الجيد» للمنتخب القطري الذي نافس نظيره الكويتي في أكثر من منافسة، معربا عن أمله في مزيد من التطور الفني للمنتخبات الخليجية.

