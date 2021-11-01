كشف أثري «مثير» في مصر

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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن بعثة تنقيب محلية اكتشفت مقبرة (بتاح-م-ويا)، الذي كان يشغل منصب رئيس الخزانة في عهد الملك رمسيس الثاني، الذي أضاءت الشمس وجهه في يوم 22 أكتوبر الماضي بمعبد أبو سمبل جنوبي البلاد. جاء الكشف على يد بعثة كلية الآثار بجامعة القاهرة التي تجري حفائرها في جنوب الطريق الصاعد لهرم الملك أوناس بمنطقة سقارة في محافظة الجيزة. وقالت رئيسة البعثة علا العجيزي في بيان إن المقبرة تعود إلى الطراز المميز به هذا الموقع والذي يطلق عليه «المقبرة- المعبد»، حيث يتكون من مدخل على هيئة صرح يليه فناء أو أكثر، وفقا لوكالة «رويترز». وتنتهي المقبرة في جهة الغرب بالمقاصير للمعبودات، يعلوها هريم، بينما ما تم الكشف عنه حاليا من المقبرة هو مدخلها المشيد من الحجر المنقوش بالمناظر لصاحب المقبرة، ويؤدي هذا المدخل إلى صالة أولى ذات جدران مرسومة وملونة على الجص. وأوضحت أن من أهم هذه المناظر تلك التي تصور موكب حمل القرابين، والذي ينتهي بمنظر ذبح للعجل، مشيرة إلى أنه تم العثور على العديد من الكتل الحجرية المنقوشة تحت الرمال وكذلك العديد من الأعمدة الأوزيرية بعضها ملقى في الرمال والبعض الآخر قائم في مكانه الأصلي. من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إن أهمية اكتشاف هذه المقبرة ترجع إلى المناصب التي شغلها صاحبها باعتباره الكاتب الملكي ورئيس الخزانة وكبير المشرفين على المواشي والمسؤول عن القرابين الإلهية في معبد رمسيس الثاني بطيبة. وأضاف أن موقع الكشف يضم مقابر كبار رجال الدولة الحديثة من عصر الأسرة التاسعة عشرة والمكمل لموقع مقابر الأسرة الثامنة عشرة، والتي من أهمها موقع القائد العسكري حور محب.