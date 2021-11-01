لقاح «كورونا» اللاصق.. للأطفال ومرضى «ترايبانوفوبيا»

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مع بدء عمليات تطعيم الاطفال بين 5 و11 عاما باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» ظهرت ازمة جديدة تتعلق بإحدى أسوأ مخاوف الاطفال وهي الحقن الطبية. لكن الحل جاء عبر مشاريع التطعيم ضدّ «كوفيد-19» بواسطة لاصقات. وقد تسمح هذه التقنية بتفادي أزمات البكاء عند حقن الأطفال، او ازمات الذعر عند المصابين بمرض رهاب الحقن الطبية «ترايبانوفوبيا»، لكنها تتميّز بمنافع أخرى، أبرزها فعالية معزّزة وانتشار أفضل.

وقد كشفت دراسة أجريت على الفئران ونُشرت نتائجها مؤخرا، في مجلّة «ساينس أدفانسيز» عن نتائج واعدة. وتمحورت على لصاقة بلاستيكية مساحتها سنتيمتر مربع واحد وعلى سطحها أكثر من 5 آلاف رأس مدبب «صغير للغاية بحيث لا يمكن رؤيته» بحسب ما قال عالم الأوبئة ديفيد مولر الذي شارك في هذه الدراسة التي أجرتها جامعة «كوينزلاند» في أستراليا. وقد غطّيت هذه الرؤوس باللقاح الذي ينتقل إلى البشرة عند وضع اللاصقة. واستعمل العلماء لقاحاً لا يحتوي على الفيروس كاملاً بل على أحد البروتينات الخاصة به المعروفة بالبروتينات الشوكية. وكشف مولر، أن «النتائج تخطّت بأشواط تلك المحقّقة بواسطة الحقن». واضاف ان منافع هذه التقنية جليّة، ومنها أن اللقاح يمكن أن يبقى مستقرّاً لمدّة شهر في حرارة معدّلها 25 درجة مئوية ولمدّة أسبوع وسط حرارة تبلغ 40 درجة في مقابل بضع ساعات للقاحي «فايزر» و«موديرنا» مما يحدّ من الاستعانة بسلسلة التبريد التي تشكّل تحدّياً للبلدان النامية.

كما ان وضع اللاصقات سهل ولا يحتاج إلى الاستعانة بطاقم مدرّب.

