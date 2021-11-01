رصد 6 نسور سمراء في محمية اللياح الشمالية

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رصدت جمعية عدسة البيئة الكويتية ستة نسور سمراء في محمية اللياح الشمالية وصلت إلى الكويت في موسم الهجرة الخريفية الشهر الماضي قادمة من أوروبا متجهة إلى افريقيا.

وقال عضو الجمعية الدكتور مهدي غلوم لـ«كونا» أمس إن النسور المرصودة لها أسماء عدة منها النسر الأسمر أو النسر الأسمر الأوراسي أو نسر جريفون مضيفا أن النسر الأسمر يعتبر أحد أشهر النسور تكاثرا وأوسعها انتشارا عالميا.

وأوضح أن طول النسر الأسمر يتراوح بين 93 و120 سنتيمترا في حين يتراوح طول جناحيه بين 230 و280 سنتيمترا ويزن من 6 الى 14 كيلوغراما وهو ثاني أكبر نسور العالم الجديد بعد النسر الراهب. وبين غلوم أنه تم تصوير وتوثيق وصول النسور بواسطة طائرة (درون) وآلة تصوير أرضية لافتا الى ان هذه النسور تعشش وتتكاثر في أوروبا والسعودية. وبين أن للنسر الأسود أهمية كبيرة بسبب طبيعته المفترسة ونظامه الغذائي الذي يتكون من الفرائس الميتة أو المتحللة لذا فإن له فوائد لا تحصى للبيئة إذ يؤدي دورا مهما في إعادة تدوير الأجسام الميتة والمتحللة التي قد تسبب الأمراض.

ودعا أفراد المجتمع عموما ورواد البر خصوصا إلى المحافظة على البيئة المحلية الجميلة لأنها جزء مهم من حياة أجيال المستقبل عبر تمكين النسور والطيور الأخرى الجارحة من عبور الكويت بسلام.

