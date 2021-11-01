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صاحب السمو وسمو ولي العهد استقبلا حمد الجابر والرومي والعلي

الأمير تلقَّى اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين


تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا أمس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية جرى خلاله تبادل الأحاديث الودية في ظل ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية راسخة ووطيدة متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية.
وقد أعرب صاحب السمو أمير البلاد عن خالص تقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذا التواصل الأخوي راجيا له موفور الصحة ودوام العافية.
واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بدار يمامة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.


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