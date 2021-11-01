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وطن النهار

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محافظ العاصمة استقبل السفير القطري


استقبل محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد في مكتبه في ديوان عام المحافظة علي بن عبد الله بن زيد آل محمود سفيراً فوق العادة مفوضا لقطر لدى الكويت.
ورحب المحافظ الخالد بالسفير الضيف وتبادل معه الاحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ودفعها الى آفاق أرحب.
وقال الخالد خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين الكويت وقطر الشقيقة علاقات متميزة وعميقة قوامها الاخوة والتاريخ المشترك، ونتطلع الى تعزيزها في شتى الجوانب، خدمة لبلدينا وللشعبين الشقيقين الكويتي والقطري.
ومن جانبه، وصف السفير آل علي العلاقات القطرية- الكويتية بالنموذجية والراسخة معرباً عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاخوية بين قطر والكويت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات التي تدفع الى مزيد من الارتقاء والتطور بين البلدين الشقيقين.


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