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وطن النهار

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سمو أمير البلاد تلقَّى اتصالاً هاتفياً من الملك سلمان

خادم الحرمين: إجراءاتكم تجاه تصريحات قرداحي تعكس تضامن «الخليجي»


تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا امس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية جرى خلاله تبادل الأحاديث الودية في ظل ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية راسخة ووطيدة.
وقد أعرب صاحب السمو أمير البلاد عن خالص تقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذا التواصل الأخوي راجيا له موفور الصحة ودوام العافية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس أن خادم الحرمين الشريفين أعرب خلال الاتصال عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت وزارة الخارجية أعربت عن إدانة واستنكار الكويت للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.‏
وأكدت في بيان لها على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف


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