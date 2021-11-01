لا سحب من «الأجيال».. ولا إقرار لـ «الدين العام»

وطن النهار

توقعت مصادر موثوقة لـ النهار، عدم إقرار مشروعي قانون الدين العام والسحب من الأجيال القادمة في دور الانعقاد الحالي، واللذان تقدمت بهما الحكومة للخروج من مأزق السيولة الذي تعانيه الميزانية بعد ندرة الكاش في صندوق الاحتياطي العام.

وساقت المصادر عدداً من المبررات وراء غياب الإقرار في دورة الانعقاد الحالي لمجلس الأمة أهمها ارتفاعات النفط والتي أنعشت السيولة في الميزانية العامة، خاصة مع تقليص الفارق بين سعر التعادل في الميزانية البالغ 90 دولاراً وسعر النفط الحالي لأقل من 5 دولارات بعد تخطي حاجز السعر 85 دولاراً للبرميل.

ومن بين الأسباب الأخرى عدم قناعة النواب بخطة الحكومة لسداد القرض أو توظيفه في الأغراض التي سيتم استخدامها، وهو الأمر الذي كان مثار جدل بين النواب والحكومة خلال فترة دور الانعقاد الحالي.

واستدركت المصادر أن نجاح الحكومة في

