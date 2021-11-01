«الغُرفة»: تثبيت أسعار السلع الغذائية أضرَّ بالقطاع التجاري

وطن النهار

عقد امس اجتماع ضم غرفة التجارة والصناعة برئاسة محمد الصقر ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، لمناقشة الآثار السلبية الناجمة عن تثبيت أسعار السلع في ظل ارتفاعات تكاليف الشحن والنقل وزيادة إيجارات التخزين. (طالع ص07)

وأشار الصقر إلى الأضرار البالغة التي لحقت بالقطاع التجاري من تثبيت اسعار بيع السلع الغذائية، مطالباً بضرورة التحرك والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة لتلافي استمرار تكبد الشركات خسائر مالية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان تفهم الوزارة للتغيرات الكبيرة التي طرأت على الأسعار العالمية وارتفاع التكاليف، مشيراً إلى تشكيل لجان لدراسة الوصول لأفضل الممارسات والحلول التي تحقق المصلحة العامة في القطاع الاستهلاكي.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت انه لا يسمح بتصدير أي مادة مدعومة من الكويت الى الخارج الا بعد استرجاع قيمة الدعم من الجهة المصدرة. وذكرت التجارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه فيما يخص الفيديو

