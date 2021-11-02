«التقدُّم العلمي»: 23 دولة شاركت في مؤتمر «تغيُّر الـمُناخ»

وطن النهار

نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع مركز علوم البيئة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية البريطانية والسفارة البريطانية لدى الكويت ندوة بعنوان (تغير الـمُناخ والمخاطر التي يشكلها على أكثر البحار حرارة في العالم) حضرها نحو 170 مشاركاً من 23 دولة.

هدفت الندوة التي جاءت ضمن أنشطة برنامج المشاريع الرائدة التابع لإدارة البحوث في المؤسسة وقدمها د. جون بينيجار مدير المركز الدولي لتغير المناخ البحري إلى مناقشة العواقب الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ على البيئة البحرية والساحلية للدول المطلة على الخليج العربي.

