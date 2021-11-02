استقبل سفراء قيرغيزستان وعمان والإمارات حمد الجابر: «إكسبو 2020» مفخرة

وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بقصر السيف صباح امس سفير جمهورية قيرغيزستان الصديقة لدى البلاد عظمات قارا غولوف.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إنه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.

واستقبل الجابر سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى البلاد د. صالح بن عامر الخروصي وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

وقدم السفير العماني دعوة للشيخ حمد الجابر لزيارة سفينة (شباب عمان الثانية) التابعة للبحرية السلطانية العمانية والتي ستكون في البلاد في 11 نوفمبر الجاري.

وعبَّر الوزير الجابر عن شكره وتقديره على هذه الدعوة والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الكويت بسلطنة عمان الشقيقة وحرص البلدين على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما استقبل الجابر صباح امس سفير الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد د. مطر حامد النيادي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين الكويت والإمارات العربية المتحدة الشقيقة وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها.

وأشاد الجابر بما حققته الإمارات الشقيقة من تميز ونجاح خلال استضافتها معرض (إكسبو 2020) الذي يعد مفخرة لكل عربي وخليجي، متمنيا للامارات الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرفعة والازدهار.

