لجنة الجهراء أقرّت تخصيص أراضٍ في جنوب القيروان لـ «السكنية»

وطن النهار

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وافقت لجنة الجهراء في المجلس البلدي على تخصيص أرض جنوب القيروان بمساحة 3،169 كيلو مترات مربعة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لغرض استعمال السكن الخاص لوقوع الموقع في وسط النطاق العمراني.

واكد رئيس اللجنة العضو حمود عقله ان اللجنة أوصت باقرار مقترح التخصيص الذي تقدم به الاعضاء فهيد المويزري وحمدي نصار ومحمد الرقيب شريطة الالتزام بأخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة ومراعاة الاشتراطات البيئية للمنطقة مع عمل دراسة للمردود البيئي قبل التنفيذ، وإعادة توزيع الأشجار الموجودة في الموقع ونقل الفائض عن الحاجة منها إلى مواقع تحريج أخرى أو القيام بالتعويض البيئي المناسب.

وقال انه أحيل كتاب البلدية بشأن تعديل المسمى الوصفي لمنطقة شرق تيماء إلى اللجنة القانونية والمالية لدراسة مدى تعارضها مع قانون البلدية بخصوص تغيير الأسماء.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على طلب الرئاسة العامة للحرس الوطني تخصيص أرض لصالح الحرس في منطقة السالمي، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الاشغال بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة خزانات المياه المعالجة في المرحلة 1 بخصوص تخصيص موقع بديل لأحد الخزانات رقم 83 والخط رقم 1 المغذي له في منطقة النهضة.

ولفت إلى انه تمت الموافقة كذلك على الاقتراح المقدم بشأن زيادة عدد مداخل ومخارج قطعة رقم 3 في منطقة النسيم، فيما تم حفظ الاقتراح المقدم بشأن تحويل الاشارات المرورية في منطقة الجهراء إلى دوارات.

وختم بقوله: ان اللجنة أحالت إلى الإدارة القانونية في البلدية كتاب الممثل عن صغار المستثمرين المستأجرين في منطقة جنوب أمغرة بشأن نقلهم من منطقة أمغرة إلى منطقة النعايم، كما أحالت إلى اللجنة الفنية الكتاب المقدم بشأن توسعة الكشك رقم 2625 في منطقة العبدلي محطة البنزين، فيما وافقت على طلب وزارة الشؤون بشأن تخصيص فرع كهرباء وبنشر مقابل بنزين النسيم في منطقة الجهراء.

