جال في إدارة المحاكمات العسكرية مثنياً على جهود منتسبيها وزير الداخلية: تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة

وطن النهار

قام وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بزيارة إلى إدارة المحاكمات العسكرية التابعة لقطاع الشؤون القانونية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان لها ان الوزير العلي استمع إلى شرح مفصل عن إدارة المحاكمات العسكرية وطبيعة عملها وآلية سير العمل فيها وإجراءات ومراحل التحقيق وتنفيذ العقوبة.

وأثنى على جهود إدارة المحاكمات العسكرية في تحقيق العدالة العسكرية بين منتسبي وزارة الداخلية وإعطاء كل ذي حق حقه.

وأبدى بعض الملاحظات ووجه إلى وضع الحلول السريعة لها، مشيداً بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به قطاع الشؤون القانونية في تطوير العمل الأمني وتعاونه المستمر مع جميع قطاعات الوزارة الأمر الذي يجسد روح المسؤولية وتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة.

رافق وزير الداخلية خلال الجولة عدد من الوكلاء المساعدين المختصين وكان في استقباله الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية اللواء ماجد الماجد والوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة بالإنابة اللواء عبدالله الهاجري ومدير عام الشؤون القانونية العميد صلاح الشطي وقيادات قطاع الشؤون القانونية.

